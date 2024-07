Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným cvičením pro náš mozek a rozhýbání mozkových závitů. Vyzkoušet si můžete i naši hádanku. Najdete na obrázku lesa skyrtou dívčí tvář?

Trénink mozku

Aby mozek neustále pracoval, musíme ho nutit přemýšlet. Musíme mu v pravidelných intervalech dávat podněty, které ho budou nutit hledat správné řešení.

Jen tak lze aktivně předcházet degenerativním onemocněním typu demence a Alzheimerovy choroby. Způsobů, jak se bránit demenci a dalším nemocem s ní spojených, je opravdu mnoho. Nejdůležitější je samozřejmě zdravý životní styl, který zahrnuje fyzické cvičení a kvalitní vyváženou stravu.

Dalším způsobem, jak se degenerativním chorobám bránit, jsou mentální mozková cvičení. Ta kromě zlepšení kognitivních funkcí nabízí zvýšení koncentrace a bystrosti myšlení.

Alzheimerova choroba sužuje více než 44 miliónů celosvětové populace. Prognózy jsou v tomto ohledu celkem děsivé. Do roku 2050 by se tato cifra měla zdvojnásobit.

Alzheimerova choroba je progresivní onemocnění, které začíná pomalu a plíživě. Často může zahrnovat zcela běžné příznaky, jako jsou zapomínání nebo neschopnost najít to správné slovo pro vyjádření určité okolnosti.

Skrytá dívčí tvář

Postupem času se však tato choroba stává velkou přítěží, a to nejen pro nemocného člověka, ale také pro jeho okolí. Postižený ztrácí schopnost komunikovat a není schopný se sám o sebe adekvátně postarat. Nadále již nefunguje jako soběstačný jedinec.

Alzheimerova choroba tvoří až 60 % všech případů demence. Kromě ní se můžete setkat také s dalšími typy demence, jako jsou vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky či frontotemporální demence.

Pokud máte pocit, že vás se tato nemoc netýká, pak vás vyvedeme z omylu. Alzheimerova choroba může udeřit kdykoliv a váš život změnit od základů. V ohrožení je skutečně každý z nás. I proto je nezbytné, abychom měli dostatečnou prevenci a snažili se příchodu této nemoci zabránit.

Jedním ze způsobů, jak se Alzheimerově chorobě bránit, jsou mentální mozková cvičení. Těch existuje celá řada. Vybrat si můžete z nejrůznějších hádanek, hlavolamů a testů.

Jednu takovou hádanku vám přinášíme i my. Na zdánlivě obyčejném obrázku lesa je třeba najít skrytou dívčí tvář. Zvládnout tento nelehký úkol musíte za pouhých 5 vteřin. Tak co, jdete do toho? Není to zcela jednoduché a je v tom malý chyták.

Pokud se vám po vypršení času dívčí tvář objevit nepodařilo, nic se neděje. Zadívejte se na obrázek níže, tam skrytou dívčí tvář uvidíte vyznačenou v červeném kroužku.

close info Pinterest zoom_in Vidíte ji?

