The Minds Journal, CC 4.0

Některé iluzivní obrázky nám přijdou jednoduché, u jiných se musíme na chvíli zastavit a soustředit se. Takový by měl být i tento obrázek – na první pohled kresba muže. Najdete však na obrázku zvíře? Podle psychologů byste pak patřili jen k 1 procentu lidí, kteří to dokáží.

Odhalení tajemství v kresbě může být zároveň i klíčem k odhalení více informací o vaší mysli. Pokud se považujete za mistra v řešení hádanek, nebo jen za bystrého pozorovatele, tento záludný kvíz je pro vás tím nejlepším tréninkem mozku. Úkolem je odhalit v kresbě zvíře, které je chytře ukryto na obrázku. Podle psychologů to dokáže jen 1 % populace.

Skryté obrazy v obraze

Umění má dlouholetou tradici skrývání významů a hraní si s vnímáním. A i tento optický klam se této tradice drží. Obraz, který zdánlivě zobrazuje staršího vousatého muže se skotským kloboukem, skrývá více, než se na první pohled zdá. Ale nebojte se, máme pro vás vodítka, která vás touto vizuální záhadou provedou. Anebo už se snad patříte mezi ono 1 procento výjimečných?

Chcete-li rozluštit hádanku, zaměřte svou pozornost na horní část obrázku, od čepice po nos. Klobouk se při bližším pohledu vymyká zákonitostem – co by mohl skrývat? Výrazný nos s bambulí na konci, který skrývá něco mezi smutkem a mrzutostí, je další nápovědou. Zamyslete se nyní po těchto klíčích a zvažte alternativy, kde a jaké zvíře by se mohlo v kresbě skrývat?

Ucho nebo ocas?

Pokračujte dál a zkuste najít vousy, anebo snad srst či chlupy? Zvíře v kresbě skryté se totiž vyznačuje právě těmito rysy. Přibližte si levé ucho starého muže – proč ta nadbytečná srst? Anebo je to něco jiného… Jako třeba ocas? Odpověď se neshoduje s lidskou anatomií a otevírá cestu k odhalení. Takže se teď soustřeďte na zvláštnosti, které lidská hlava nemá.

Nechte svůj pohled zabloudit ke starcovým vousům. Možná se právě zde skrývají zvířata, která jsou proslulá svou srstí nebo chlupy. Soustřeďte se více, vytrvejte a možná zahlédnete skrytého tvora.

Pokud je však pro vás zvíře stále nepolapitelné, nebojte se, pak máme ještě jednu, poslední nápovědu. Stačí obrázek otočit vzhůru nohama a voilá! Objeví se roztomilé štěňátko, které spokojeně žvýká kost a sedí na diagonálně pruhovaném koberci.

Už ho vidíte?

Pokud jste hádanku úspěšně rozluštili, můžeme vám pogratulovat. Vaše pozornost, soustředění a bystrý zrak vás zařadily mezi vážené 1 % světa. Nejenže jste předvedli své kognitivní schopnosti, ale také jste využili své vnitřní dítě, které připomíná radostné chvíle strávené s dětskými hádankami. Podělte se o toto cvičení bystrosti s přáteli a rodinou a vychutnejte si triumf z odhalení skrytých tajemství v nevinném obrázku. Koneckonců, malá záhada může odhalit mnoho o vašem vnímání a hravosti.

Zdroje: themindsjournal.com, cz.pinterest.com