Nostalgické fotografie z osmdesátých let nám připomínají tehdejší hvězdy. Podívejme se na jejich osudy – a na to, jestli si dokážete vybavit jejich jména.

Díváme se na fotku členů hudební skupiny Kroky, která se svého času těšila velké slávě a stejně velké oblibě. Působila od roku 1975 do roku 1989 a v jejím rámci vystupovali různí nadějní zpěváci.

V roce 1986 dosáhla svého největšího úspěchu, když se dostala na třetí místo v kategorii hudebních skupin v soutěži Zlatý slavík.

Kroky založil František Janeček tehdy společně s Milanem Dykem. Skupina byla známá pod názvem Kroky Františka Janečka. Během její existence se Janeček proslavil jako producent a schopný hledač talentů.

Když se Kroky rozpadly, tak v roce 1992 začal spolupracovat s Karlem Gottem. Založili agenturu GoJa (Gott a Janeček), kdy František řešil organizaci turné doma i v zahraničí, produkci desek, autogramiády a interview.

Spolupráce vydržela až do roku 2010, kdy se oba vydali vlastní cestou kvůli neshodám ohledně chystaného turné.

Janeček se s agenturou potom zaměřil především na produkci muzikálů a vydávání hudebních alb založených na muzikálových písních.

Kam koho osud zavál

Jak to ale bylo se členy skupiny Kroky?

Pro ty, jejichž paměti je potřeba pomoci (anebo to už dávno víte): při pohledu na snímek vidíme čtyři zpěváky, zleva je to Milan Dyk, Pavel Horňák, Markéta Muchová, a nakonec Michal David. Co je od té doby, kdy společně vystupovali, potkalo?

Milan Dyk se ze světla reflektorů a pozornosti diváků i posluchačů vytratil. Zahlédneme ho ve starých nostalgických klipech, například k písni Kouzelný plášť z roku 1988, k níž napsal i text, nebo Týna (z Vtipnější vyhrává).

Pavla Horňáka pro hudební svět objevil právě Janeček. Po rozpadu Kroků se věnoval studiu práv a v roce 1991 je úspěšně dokončil a získal titul doktor práv. V roce 1997 se stal odborným konzultantem v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, později soudcem – a v roce 2019 soudcem Nejvyššího soudu České republiky.

Markéta Muchová se před svou hudební kariérou živila jako modelka, mihla se v menších rolích v několika filmech. Její sláva zpěvačky se rozvinula až se skupinou Kroky. Posléze se Markéta vdala za bubeníka Kroků, Jiřího Nepomuckého. S ním potom měla dva syny (v letech 1988 a pak 1990). S tím se stáhla z očí veřejnosti a ukončila svou uměleckou kariéru.

Nejvíce se v šoubyznysu udržel Michal David. Jeho hudbu známe z filmů Vítr v kapse, Láska z pasáže, Kamarád do deště, Discopříběh 1 a 2 nebo Decibely lásky. V roce 1987 se od Kroků odtrhl a vydal se na sólovou dráhu. V devadesátých letech se pak stáhl víc do ústraní.

Nicméně v roce 2001 se stala hitem jeho píseň Dlouhá noc, kterou složil pro Helenu Vondráčkovou. Z jeho písní je složený muzikál Děti ráje. Michal David se stál drží na očích veřejnosti, koncertuje, skládá hudbu pro různé interprety a je celkem činorodý.

V roce 2021 natočil novou vánoční píseň Blízko hvězd se slovenskou zpěvačkou Martinou Schindlerovou.

