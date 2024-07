Externí autor 2. 7. 2024 clock 3 minuty

Každá žena, která si přeje být matkou, doufá, že se stane tou nejlepší. Některé ženy k tomu označení mají předpoklady už od narození. Zejména takové, které se narodily v jednom z následujících znamení zvěrokruhu. Patříte mezi ně?

Tak jasně, každá matka, bez ohledu na to, v jakém znamení zvěrokruhu se narodila, je úžasná a jedinečná. Vlastně se dá říci, že všechny jsou super hrdinky. Už jenom proto, že obvykle díky nim drží rodina pohromadě. Matky své děti chrání nejenom jako malé, ale i když už vyrostly a odešly z domu.

Některé ženy musí do této role teprve dorůst a naučit se ji, ale pak můžeme najít takové, které jsou díky svým určitým vlastnostem doslova stvořené pro mateřství.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Ženy narozené ve znamení Raka jsou díky své citlivé, starostlivé a milující povaze doslova stvořeny k tomu být těmi nejlepšími matkami. Rodina je totiž u nich na prvním místě. Pro své děti vytvářejí pohodové a láskyplné zázemí, ve kterém se jejich potomci vždy cítí dobře.

Račice je vždy připravena svému dítěti naslouchat a pomoci mu řešit jeho dětské problémy. Jelikož je velmi empatická, dokáže rychle vycítit, že je něco špatně. Fyzické tresty se jí příčí, vždy k dítěti přistupuje s domluvou a vysvětlením.

Pro Račici je nesmírně důležitý každý posun jejího potomka. Nikdy nezapomene mu vlastnoručně upéct dort k narozeninám, oslavit s ním vysvědčení, i kdyby nebylo zrovna podle jejích představ. Divíte se, že se její děti rády vracejí za ní domů, i když už třeba mají i vlastní rodiny? My ne.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Řada žen narozených v Rybách bere možnost stát se matkou jako své poslání. Od malička je bavilo hrát si s panenkami, rády pomáhaly svým rodičům starat se o mladší sourozence a nikdy jim to nepřišlo ani v nejmenším otravné a omezující. Obvykle si vybírají i povolání, které je nějakým způsobem spojené s dětmi.

Pravdou je, že Ryby mají ke svým dětem blízko, protože stejně jako ony se dokážou zasnít a utíkat do světa fantazie. Jsou to rozené vypravěčky, proto dokážou děti zabavit v jakékoli situaci. Rády si s nimi hrají a umí si pro ně vždy udělat čas.

Stejně jako Račice, i Ryby projevují notnou dávku citlivosti, možná bychom mohli říct, až intuice, díky které poznají, když je s jejich dětmi něco špatně. Ve svém vnímání tak bývají často o krok napřed a dokážou uhasit nejeden malér, ať již zdravotní, či jakýkoliv další.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Jak možná víte, mottem znamení Vah je životní harmonie a diplomatické jednání při řešení konfliktů. Právě tyhle dvě vlastnosti doslova předurčují Váhy k tomu stát se dobrými matkami. Mateřství je totiž o pořádné dávce trpělivosti, které mají Váhy na rozdávání.

Nemluvě o tom, že s přehledem vyřeší nejenom vztek dítěte, kterému se cosi nelíbí, ale také sourozenecké hádky o to, kdo komu co vzal, kdo udělal nepořádek a kdo to uklidí. Budiž Vahám ke cti, že tyhle spory obvykle rozseknou tak, aby ani jedna strana z nich neodcházela s rozhořčeným přesvědčením, že „máma mu/jí zase nadržuje“.

Navíc, Váhy milují design. Nejenom jejich byt je tak zařízený v kouzelně pohodovém stylu, ale dávají si záležet i na dětském pokojíčku, protože dobře vědí, že dítě se potřebuje v domácím prostředí cítit dobře. A stejně tak podporují i jejich vztah k estetice. Děti Vah proto patří k těm nejlépe a vždy stylově oblékaným.

Zdroje: www.gofeminin.de, www.gala.de