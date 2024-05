close info New Africa / Shutterstock

23. 5. 2024

Jsou ženy, které mají mateřství v krvi a udělaly by pro své potomky první poslední. A pak jsou takové, které do své role matky musí teprve dospět. Podívejte se, které ženy podle znamení zvěrokruhu by za své děti dýchaly. Patříte mezi ně?

Už od mateřské školky sníte o tom, že budete mít hodně dětí, o které se budete náležitě starat? A když tahle situace konečně přijde, proplouváte péčí o miminka, starostmi o batolata i výchovou školáků s lehkostí sobě vlastní? Možná patříte do následujícího výčtu znamení zvěrokruhu, která jsou označována za nejlepší matky. Rak (22. 6. – 22. 7.) Kdo jiný by za své děti dýchal, než matka Račice. Nelze se divit, protože znamení jako takové charakterizuje starostlivá a milující povaha. Ostatně rodina je pro ženy narozené ve znamení Raka vždy na prvním místě. Nejenom že jejich děti mají vždy navařeno a napečeno, ale Račice pro ně vytváří hezké prostředí, ve kterém je jim dobře. Žena v Raku projevuje dokonale intuitivní schopnosti. Na první pohled pozná, že je s jejím dítětem něco špatně. Je schopná odsunout práci, vyslechnout je, případně rychle vyřešit problémy, které jejího potomka trápí. close Magazín Jestli jste se narodili v jednom z těchto znamení, máte velké štěstí. Patříte k nejinteligentnějším lidem video Svým citlivým přístupem, absencí fyzických trestů a trpělivým vysvětlováním se snaží dětem vysvětlovat, co udělaly špatně. V takto nastaveném módu je předpoklad, že si s nimi udrží blízký vztah i v jejich dospělosti. Ryby (21. 2. – 20. 3.) Pro snové Ryby je představa být matkou samozřejmým krokem na cestě životem. Mají totiž rády společnost dětí a péče o ně je zcela naplňuje. Jakmile se tak stane, Ryba se vždy rve za to, aby se její potomci cítili dobře. Nikdy je neodbude slovy – teď nemám čas, protože si ho zkrátka udělá. Kdykoliv. Jejich zasněná povaha z nich dělá dokonalé vypravěčky. I přes velkou únavu jsou ochotné si večer sednout a před spaním svým potomkům číst nebo vyprávět pohádky a různé příběhy. Ryby žijí podle svých vlastních pravidel, která se mnohdy vymykají lidskému chápání. I svým dětem spíš nabízejí cestu intuice a představivosti, než život podle logických parametrů. Váhy (23. 9. – 23. 10.) Jak možná někteří z vás vědí, Váhy jsou dokonalí řešitelné konfliktů a ochránci pohodové a příjemné atmosféry. Přesně tyhle vlastnosti z nich vytvářejí jedinečnou matku, a to zejména ve chvíli, kdy pečují o dva a více potomků. Nejspíš si to umíte představit, hádky mezi sourozenci bývají poměrně horké téma na domácí půdě, protože je třeba mezi znesvářenými sourozenci hledat onu pověstnou rovnováhu. Váhy jsou rození diplomaté, takže se dá předpokládat, že podobné střety srovnají se ctí tak, aby si ani jeden sourozenec neodnesl pocit nespravedlnosti. Možná ne hned, ale v budoucnu jejich potomci tenhle přístup zcela určitě ocení. Kromě nastolení klidných a harmonických vztahů mezi nimi a jejich dětmi Váhy mohou do dětského život vnést ještě další prvek, a sice smysl pro hezké bydlení. Kromě toho, že Váha vymyslí ten nejkrásnější dětský pokojíček, ani by přitom zruinovala domácí finanční konto, pěstuje v dětech od mala vkus i co se týká oblékání. Zdroje: citymagazine.si, www.derwesten.de close Magazín Jestli jste se narodila v jednom těchto znamení, má váš partner štěstí! Jste nejlepší milenka ze všech

