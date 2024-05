Externí autor 6. 5. 2024 clock 3 minuty

Existují ženy, které mají svým potenciálním partnerům co nabídnout. Jsou krásné, milé, chytré, dobrosrdečné, jenže i přes tyto a další superlativy stále zůstávají samy. Možná patří mezi znamení horoskopu, která i přes veškerou snahu zkrátka mají smůlu na chlapy. A jak jste na tom vy?

Někdo si najde partnera na celý život hned, další ani po pár letech nenarazí na toho pravého. Čím to? Odpověď mohou dát následující znamení zvěrokruhu, která odhalují, co dotyčné ženy nejspíš dělají špatně.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Rak je obecně hluboce citlivé znamení. A ženy tuto vlastnost ještě znásobují. Ve vztazích hledají stabilitu a bezpečí. Tak strašně moc potřebují mít vedle sebe spřízněnou duši, o kterou se chtějí láskyplně starat. Jenže jejich péče snadno sklouzne k nezdravému přilnutí. A co si budeme povídat, takové chování je pro některé muže výzvou k útěku.

I když jsou Račice skvělé ochránkyně rodinného krbu, občas předvádějí výkyvy nálad, kdy se stáhnou a nemluví. Asi netřeba připomínat, že žádný chlap nemá rád tichou domácnost. Tak pozor na to, abyste v ní milé Račice brzy nezbyly samy.

Ženy narozené ve znamení Raka nebývají příliš sebejisté, vlastně o sobě dost pochybují. A tahle vlastnost je doslova zabijákem zdravých vztahů. Takže drahé Račice, pokud chcete najít lásku, začněte v první řadě posilovat své sebevědomí a nezávislost.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

O Blížencích se ví, že jsou inteligentní, je s nimi legrace a dokážou se přizpůsobit všem okolnostem. Přesto se ženám narozeným v tomto znamení příliš nedaří najít Pana Božského. Těžko říct, jestli je to tím, v jakých vodách hledají, což by mohlo říct jejich okolí, které občas nestačí koukat, koho si Blíženkyně přivede domů.

Zamilované ženě v Blíženci jsou ovšem konvence fuk. Nezajímá ji, co si kdo o jejím vztahu myslí a podle toho to pak taky dopadá. Vládne jí planeta Merkur, takže je mistrem toho říkat, co chce její partner slyšet. Jenže tahle vlastnost může být někdy brána jako manipulace a tu většina chlapů fakt nemá ráda.

Co zrozenkyni v tomto znamení poradit? Chce to více rozhodnosti a důvěry k partnerovi. Pořád je lepší, když mu upřímně sdělíte, co si myslíte. Budujte vztah založený na otevřenosti a nikoli na mazání medu kolem úst…

Ryby 21. 2. až 20. 3.

Lidé narození ve znamení Ryb jsou snílci. Žena Ryba toho potenciálnímu partnerovi nabídne hodně a ve chvíli, kdy potká zajímavého muže, se v přeneseném smyslu slova už vidí pod čepcem. Jenže každý, realisticky založený člověk, a to žena Ryba především ve vztazích opravdu není, ví, že takový krok vyžaduje čas.

Idealistická Rybí povaha a růžové brýle bývají i důvodem, proč ženy narozené ve znamení Ryb často zakotví v toxických vztazích. Zlomené srdce pak v nich podporuje přesvědčení, že mají v lásce zkrátka smůlu. A znáte to, když jdete do něčeho s představou, že to asi zase nevyjde, jak jinak to může dopadnout...

Jak pomoct Rybě? V zamilovanosti je každá rada drahá. Přesto je ale třeba stále si opakovat, že nikdo není dokonalý. Sundejte klapky z očí a upřímně pojmenujte nejenom pozitiva, ale i negativa vztahu. Snaha o střízlivý pohled na věc se rozhodně vyplácí.

