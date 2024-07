Externí autor 8. 7. 2024 clock 3 minuty

Pokud uvažujete o založení rodiny a přemýšlíte nad tím, jestli budete dobrý otec, pak vězte, že někteří muži v sobě probudí otcovské pudy až při pohledu na čerstvě narozené miminko, další k nim musí dozrát, a pak jsou tací, kteří mají podle znamení zvěrokruhu na to, aby byli nejlepším tátou.

Jestli jste se nenarodil v jednom z následujících znamení, nic si z toho nedělejte. Tenhle detail vás v roli otce rozhodně nesnižuje. Vždycky se přece můžete přiučit, jak na to...

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Pokud by se schopnost být otcem známkovala, Kozorozi by dostali jedničku s hvězdičkou. Tihle tátové jsou naprosto dokonale organizovaní a skuteční rodinní manažeři. Jsou vždy k dispozici, když je jejich děti potřebují. Nedělá jim problém odvézt je do školy, na sportovní či jiný kroužek. Matky mají v takových mužích skutečné zastání, takže si i při rodinném zápřahu občas najdou chvilku samy pro sebe.

Vzhledem k tomu, že jsou Kozorozi pořádku milovní, učí děti některým domácím pracím. Jejich potomkům tak později nedělá problém vyprázdnit myčku, prostřít stůl nebo si odnést nádobí. Kozoroh je v těchto činnostech povzbuzuje, aniž by je přetěžoval.

To samé platí i v otázce studia. Pro tátu Kozoroha je důležité, aby se jeho dětem ve škole dařilo. Ale nikdy po nich nevyžaduje samé jedničky. Stejně tak si v nich nepromítá vlastní touhy, ale naopak je hravou formou učí, co je v životě důležité.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Ve výčtu nejlepších otců pochopitelně nesmí chybět Rak. Pokud jeho děti přinesou domů špatnou známku, rozhodně se nemusí táty bát, protože Rak se na ně zlobit nebude. Místo lamentování si s nimi sedne a společně budou hledat jádro problému. Následně jim ochotně pomáhá s učením a s domácími úkoly, aby další známka byla podstatně lepší.

Jelikož jsou tátové Raci chápaví a empatičtí, neunikne jim, když se s jejich dětmi něco děje. Protože s nimi mají velmi dobrý vztah, jejich děti se jim svěří, protože vědí, že táta jim vždycky dobře poradí.

Raci milují rodinu, nejenom tu svou, ale i širší a velmi rádi se scházejí a pomáhají. Proto se dá předpokládat, že i oni budou chtít minimálně dvě děti. I když lepší by byly tři…

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Trojici jedinečných otců uzavírá Lev. Tihle muži jsou specialisté na to, jak rozesmát své nejmenší ratolesti a těm starším připravit zajímavý program. Byť to jsou králové společnosti, nedělá jim vůbec problém se bavit v partě malých prcků, kterým dokážou vymyslet ty nejveselejší hry, u kterých se děti budou náramně bavit.

Lvi, a teď poslouchejte dobře, ti ješitní Lvi jsou ochotni kvůli dětem se navléct do sukně, nechat si namalovat obličej, hrát si s panenkami, na babu, schovávanou, zkrátka dělat všechno, co si jejich potomci přejí a hlavně jim to udělá radost.

Lev s chutí nechá dohled nad školními povinnostmi matce svých dětí, ale se vší chutí se jim věnuje například ve sportu. Učí je nejenom lyžovat, plavat, ale také jezdit na kole a celkově lásce k pohybu, která se jim bude do budoucna hodit.

