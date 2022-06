Vědci našli mumii princezny - Amazonky. Podívejte se na její krásné tetování

Ukokská princezna se v roce 2012 konečně vrátila na Ultaj

Foto: Profimedia

Ukokská princezna. Takový je název starobylé mumie záhadné mladé ženy, která měla na svém těla 2500 let staré tetování. Byla například o pět století starší než Ježíš Kristus a o několik set let starší než Alexandr Veliký. Mumie nalezená již před dvaceti lety byla po celou dobu uchovávána převážně ve vědeckém ústavu v Novosibirsku nebo v Moskvě, kde její ostatky ošetřovali stejní vědci, kteří uchovávají tělo Vladimíra Iljiče Lenina. Poté se mumie konečně vrátila domů, do Altajské republiky. Jaké je její tajemství?