Markéta Mayerová (57) a Slávek Boura (60) jsou legendy televizních obrazovek 90. let. Lidé si je pamatují z pořadů jako Rande nebo Vabank. Postupem času k sobě zahořeli láskou, ale jejich manželství nevydrželo. Povili však nádhernou dceru, která jim dělá radost.

Markéta Mayerová a Slávek Boura byli ikonami TV Nova v 90. letech. Jejich pořad Rande se stal doslova legendární a dosahoval oblíbenosti a sledovanosti jako jen málokterý pořad. Markéta působila jako ztřeštěná holka, kterou charakterizovaly divoké účesy, ale málokdo ví, že vystudovala práva. Se Slávkem se seznámili v Kiss Rádiu v roce 1993. V té době neměli ani ponětí, že se z nich stanou manželé.

Raketový vzestup

V roce 1995 nastoupili společně na TV Nova a jejích kariéra raketově stoupla. Dnešním pohledem můžeme s klidem říct, že tihle dva byli opravdové celebrity. „Nova prostě vystřelila a byla to taková doba, která tvořila ikony sama. Bylo nás všude strašně moc. Už jsem měla strach, že sama na sebe vyskočím z plechovky. Takže lidi podle toho reagovali," nechala se Markéta Mayerová slyšet pro Lifee.cz.

Spoustu lidí se tehdy domnívalo, že Markéta a Slávek byli milionáři, kteří peníze přehazovali vidlemi. „Tehdy jsme se taky rozhodli pořídit vlastní bydlení na hypotéku, takže peníze jsme nikdy neměli v ruce. Jenom běžely z účtu na účet banky. Peníze si plynuly nějakým vlastním životem. Tehdy taky byly úroky asi 22 %, což si dneska nikdo nemůže ani představit. Pak nám to kleslo na 18 %, to byla oslava,“ osvětlila Markéta.

V době jejich největší slávy neexistovaly ještě sociální sítě a televize byla jediným médiem, kde je lidé mohli vidět. To bylo také důvodem, proč se stali natolik slavní a lidé si je pamatovali, i když už v televizi nepůsobili. Mimo pořadů Rande a Vabank moderovali také Snídani s Novou do roku 1998.

Velká láska skončila rozvodem

Trávili spolu tolik času, až se do sebe zamilovali a v roce 1997 se vzali. V roce 2000 se jim narodila dcera Agáta a vše bylo zalité sluncem. Měli dostatek popularity, žilo se jim dobře a vše klapalo. Postupem času se ale něco zvrtlo. V roce 2008 ale krizi neustáli a následoval bolestivý rozvod. Alespoň Slávek to tehdy bral velmi těžce.

„Je to už dlouhodobější věc. Prostě nám to přestalo klapat," přiznal tehdy Boura v rozhovoru pro iDnes.cz. O jejich problémech neměli ponětí ani nejbližší přátelé. „Já jsem se to dozvěděl až z tisku, a to jsme teď se Slávkem byli pracovně na nějaké akci a nezmínil se ani slůvkem,“ konstatoval jeden z jejich kamarádů.

Podle všeho mezi nimi panovaly velmi napjaté vztahy. Všichni měli obavy, že se tahle dvojice rozjede i profesně, což by byla velká škoda.

„Myslím, že by byla škoda, kdyby se rozešli i profesně, protože jako dvojka jsou výborní moderátoři. Jakmile by začali sami, mohlo by jim to uškodit," mysleli si lidé. I pro Markétu byl jejich rozvod poletech velmi bolestivým místem. „Zažila jsem úžasný vztah, oboustrannou lásku, máme nádherné dítě. Ale doufám, že to není všechno," prozradila.

Krásná dcera Agáta jim dělá radost

Jejich dcera Agáta má už čtyřiadvacet let a její rodiče jsou na ni právem pyšní. „Já jsem na ni velmi pyšný. Nedělá žádné průšvihy, žije pro umění. Je velmi přemýšlivá a hodná dcera, co více si přát. Je šikovnou studentkou a pálí jí to," rozpovídal se Slávek Boura o dceři v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz.

Agáta je skutečně krásná mladá dáma a Slávek by si na ni měl pořídit zbrojní pas, protože zástupy ctitelů se jistě jen hrnou. „Vždy jsem o tom přemýšlel, jak to jednou bude. Ale pak jsem zvolil svobodu jedince, tedy i své dcery. Její život je jen jejím životem a já ho míním respektovat, i kdyby ho měla trávit jakýmkoliv způsobem, který si zvolí. Vždy ji budu milovat," dodal Boura.

Dcera Agáta se nevydala úplně ve šlépějích svých rodičů a moderování ji vyloženě neláká. Studovala grafický design. Agáta je za své oba dva rodiče moc ráda a má s nimi skvělý vztah i přesto, že jsou od sebe. Markéta i Slávek fungují jako rodiče na sto procent a všichni si vzájemně vycházejí vstříc.

