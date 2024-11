Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

V devadesátkách patřil k velmi populárním televizním tvářím a fanynky z něj šílely. Ty časy už ale odvál vítr, a tak je dnes ze Slávka Boury prošedivělý muž, který rád tráví čas s vnoučaty a ve volném čase píše knížky. Na první pohled je zřejmé, že zub času už moderátor také pocítil.

V roce 1994 se Slávek Boura se svou tehdejší partnerkou Markétou Mayerovou – se kterou se později také oženil, začal objevovat jako moderátorská dvojice ve Snídani s Novou.

Opravdovou slávu jim ale vynesl teprve seznamovací televizní pořad Rande, který byl jakýmsi předobrazem dnešních romantických reality show.

Princip pořadu byl jednoduchý. Tři muži měli získat náklonnost jedné ženy, případně se tři dívky snažily zaujmout jednoho chlapce. Pokud se jim některý protějšek líbil, darovali mu jablko. Naopak plný koš jablek naznačil, že nápadník dostal košem.

Na Rande má moc pěkné vzpomínky

„Sám od sebe si na to už moc nevzpomenu, protože je to už strašně dávno. Ale díky redaktorům a fanouškům pořadu, kteří mi to pokaždé připomenou, nemůžu vzpomínat samozřejmě jinak, než jen a jen v dobrém, moc nás to tehdy všechny bavilo,” zavzpomínal Slávek Boura pro Kafe.cz nedávno.

„S realizačním týmem jsme byli velice kreativní a vymýšleli jsme pro účinkující všechny možné úkoly tak, aby se ukázali v tom co možná nejvíce netradičním světle a aby to bylo opravdu zábavné,” dodal Slávek Boura.

S Markétou Mayerovou má Slávek Boura dospělou dceru Agátu, bohužel ale ani společný potomek ty dva nedokázal udržet pohromadě, a tak se nakonec rozvedli. Mají spolu ale dobré vztahy a čas od času se spolu dokonce objeví na nějaké společenské akci.

Dospělí synové mu dělají radost

„Náš vztah se vyčerpal, já jsem navíc introvert a Markéta extrovert. Ale tak se to ve vztazích stává,” promluvil o důvodech rozvodu Slávek Boura pro web Vlasta.cz.

Později se moderátor znovu oženil a s další partnerkou má dva syny, na které je velmi hrdý. „Oba kluci dělají v hoteliérství, jsou vysocí manažeři a jde jim to,” pochlubil se pro Ahaonline.cz.

Jeden z nich ho také již učinil dědečkem. „Jsem čerstvý děda, ale nesmím to říkat. Syn mi zakázal, abych to ventiloval na sociálních sítích i s fotografiemi,” přiznal před časem moderátor.

Ve volném čase píše romány

Později prozradil, že se jeho vnučka jmenuje Amálka a rád s ní tráví čas, přestože by ho mohlo být více, což mu bohužel neumožňuje pracovní vytížení.

V současnosti se Slávek Boura tak trochu navrátil ke své původní profesi speciálního pedagoga a se svým projektem Logohrátky, který učí děti zábavnou formou správnou výslovnost, objíždí školky a základní školy.

Ve volném čase také píše knížky. Nedávno mu vyšla v pořadí již čtvrtá, a to mystický román z rudolfinské Prahy Magické zrcadlo. Pro své čtenáře pořádá také autorská čtení a následnou besedu nad nejnovějším počinem.

Kromě toho se i nadále věnuje moderování, převážně společenských akcí, a čas od času také hraje v divadle. Na stará kolena se tak Slávek Boura rozhodně nenudí.

