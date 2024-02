Jednou z výrazných moderátorských tváří televize je sympatický Slávek Boura. V 90. letech patřil mezi hvězdy, když po boku své bývalé manželky uváděl populární televizní pořady Novy. Poté klikatou cestou došel k úročení profese, kterou vystudoval. Dnes baví nejen dospěláky, ale i děti

Pestré CV...

Narodil se dne 1. května 1964 v ukrajinské Oděse, kde se vzdělával jeho otec. V den svátku lásky tak oslaví své šedesátiny. Známe ho jako Slávka Bouru, jeho křestní jméno je Václav. Rodina se do Prahy vrátila, když mu byl rok.

Už ve čtrnácti hrál ve školní kapele, na bicí a na baskytaru pak ve skupinách na střední škole. Jednou z ní byla E.A.P., která dokonce připravila muzikál Nos a na pražském kole Rockfestu získala cenu Objev roku (1988). Boura z ní následující rok odešel a dva roky vystupoval s vlastní kapelou Xara.

Po revoluci ho vítr zavál do Radia Kiss, kde si poprvé vyzkoušel práci moderátora. Tam se seznámil s blonďatou právničkou Markétou Mayerovou, která mu stála po boku sedmnáct let jako manželka. Nejen to. Spolu se stali oblíbenou dvojicí na TV Nova v pořadech Vabank, Dobré Bydlo či velmi oblíbeným Snídaně s Novou.

Velkou popularitu jim přineslo Rande – televizní seznamka, ve které měli docela volnou ruku. Občas „zaskočili“ i ředitele Železného. Třeba když dávali dohromady homosexuální páry. Dle Bourových slov byl „šéf“ skvělý, ač se spolu „moc nemuseli“, ale respektovali se.

close info Profimedia zoom_in Moderátoři a manželé

Po odchodu z Novy v roce 1998 se Boura na obrazovku jako moderátor vrátil v Pelmelu stanice TOP TV (2005). O rok později pak ještě provázel diváky Primy pořadem Můžu u Vás přespat? (i tyto s ženou Markétou). Jako host se v televizi objevil v mnoha dalších zábavných pořadech.

Úspěch i neúspěch

Když skončil v televizi, dal se na podnikání. Za finanční podpory tehdejšího ministerstva informatiky založil kontroverzní webový portál pepernet.cz, který kvůli nepříznivé kritice skončil. Ne příliš úspěšný byl coby producent a autor textů muzikálu Naháči (2011). Ač byl podle něho dobrý, přízeň diváků si nezískal a kritici ho „rozcupovali“. Po premiéře následovalo jen pár repríz…

Temné období

V životě má populární moderátor i jednu velmi těžkou epizodu. Byl obviněn, že je zapleten do miliardových obchodů s drogami. Hrozilo mu mnohaleté vězení. Soudy se táhly léta. Nakonec byl však zproštěn viny.

Jedním z jeho „devatero řemesel“ je i herectví. Vidět jsme ho mohli v roli Martina v erotické komedii Playgirls II (1995) či epizodních rolích televizních seriálů. Zahrál si i v divadelních komediích v divadle kamaráda Jaroslava Sypala. Je také úspěšným autorem knih. Poslední je román s názvem Magické zrcadlo, který zatím nevyšel.

close info Profimedia zoom_in Moderátor v roce 2009

Dnes vystupuje s programem LOGO HRÁTKY Slávka Boury v mateřských a základních školách. Nápad se mu zrodil v hlavě během uzavření škol v době pandemie. Vystudoval totiž speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a má státnici z logopedie.

Neuplatňuje v něm ale logopedii v pravém slova smyslu, jeho vystoupení jsou interaktivní, zábavná a motivační, začleňuje do nich„logopedické hrátky“ zaměřené na správné dýchání a procvičování mluvidel. Kromě toho moderuje společenské akce a má svá vlastní talk show.

Slávek Boura má z prvního manželství dnes již dospělé syny Marka a Martina. Se svou „hvězdnou“ Markétou dceru Agátu. Je i dědečkem tříleté Amálky. Sice na ni nemá moc času, ale tuto další roli si užívá.

close info Profimedia zoom_in Slávek Boura se svou dcerou Agátou (2024)

Zdroje: www.super.cz, slovnik.ceskyhudebnislovnik.cz, www.youtube.com, www.super.cz, www.super.cz