Pokud je vám více jak třicet let, určitě vás neminula lavina televizních pořadů, která se objevila v devadesátkách. Porevoluční svoboda zavládla i v televizi a na světlo světa se tak dostaly zbrusu nové pořady. Některé z nich jsou už dnes legendární, stejně jako jejich moderátoři.

S těmito pořady se do oběhu dostaly i mnohé hlášky, kterými žije generace devadesátek dodnes, a dokonce k nim přivykla i ta narozená po roce 2000. Mileniálové možná úplně tak přesně nevědí, kde a kdy zazněly, ale „modří už vědí“, že používat je, je i dnes cool.

Na televizní obrazovky se dostávaly kolikrát velmi bizarní pořady typu Rande. Zde zazněla další skvělá hláška: „Jsem úplně načatá.“ Rande se řadí mezi ty největší podivnosti, které jste mohli před třiceti lety v televizi vidět. Jednalo se v podstatě o předvoj dnešního Tinderu, jen se to vysílalo v televizi. Měli jste zkrátka rande ve studiu.

Rande a jeho legendární hlášky

Pořad, který se vysílal od roku 1997, stál na principu klasického randění. V prvních dílech tohoto devadesátkového online datingu se o přízeň chlapce či dívky ucházeli jen tři uchazeči, případně uchazečky. Později už vyvolenému režie naservírovala rovnou deset kousků.

Právě zde se dostáváme k moderátorské dvojici, kterou tato show v podstatě proslavila. Markéta Mayerová a Slávek Boura. Ti dva spolu sice měli už co do činění předtím, nicméně Rande bylo teprve to, čím si získali největší diváckou přízeň.

Oba dva přitom s moderováním neměli od počátku nic moc společného. Slávek Boura, který se narodil v ukrajinské Oděse, vystudoval na Karlově univerzitě Speciální pedagogiku. Markéta Mayerová, rodačka ze Zlína, je zase právnička. Oba se poprvé potkali na rádiu Kiss v roce 1993. To ještě nemohli ani tušit, jaká společná budoucnost je čeká, a to nejen ta profesní.

O čtyři roky později se vzali. Psal se rok 1997 a jejich největší období slávy. Než se ale dostali k Rande, prošli si i Snídaní s Novou. Prostředí nově vzniklé komerční televize lákalo mnohé a Boura s Mayerovou nebyli výjimkami. „Kamkoliv člověk šel, byl zastaven a dával podpisy nebo byl žádán o fotky. Potkalo se to v čase. Do té doby lehce strnulá česká televize začala v 90. letech dělat něco nového. Změnila se doba i společnost. Vzniklo spoustu zábavných pořadů, které dnes vyvolávají úsměv, ale tehdy na to koukal celý národ,” zavzpomínala pro Frekevenci 1 Mayerová na zlaté devadesátky.

Je to ale už pěkná řádka let, co jsme se mohli škodolibě posmívat těm, kteří zkoušeli své štěstí v lásce prubnout v televizi před celým národem. Boura s Mayerovou se stihli rozvést a i jejich profesní cesty se oddělily.

Markéta Mayerová pořád moderuje, ale v rádiu. Od loňského listopadu můžete její hlas slýchat na stanici Bonton. Kdežto Slávek Boura měl nedávnou minulost o něco „veselejší“. V roce 2013 čelil obvinění z vydírání, kdy měl údajně vyhrožovat člověku, který mu dlužil peníze. Oproti trestu, který navrhoval státní zástupce ve výši osmi let, vyvázl Boura „jen“ se dvěma lety a roční podmínkou.

Opakovaně před soudem

Nebyly to ale jediné pletky se zákonem, které někdejší moderátor měl. O pět let později stanul před soudem znovu, tentokrát se jednalo o pašování drog. Nicméně obžaloba neměla dostatek důkazů, a tak Boura vyvázl bez trestu.

Dnes se bývalý moderátor zabývá už jinými věcmi a doufá, že potíže se mu obloukem vyhnout. „Už třetím rokem jezdím po republice se svým logopedickým programem Logohrátky Slávka Boury, máme za sebou už více jak 600 programů. Jinak hraji divadlo a moderuji společenské akce. K práci v televizi se sice nevracím, ale když už musím vzpomínat, pak vzpomínám s radostí v srdci. Byla to doba plná adrenalinu a skvělých lidí v týmu. Děkuji osudu, že jsem tuto dobu mohl prožít tímto způsobem. Nicméně před sebou mám další výzvy, které si sám tvořím,” prozradil v rozhovoru pro web tvguru.cz.

