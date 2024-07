Externí autor 18. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Slávka Hozová svůj život zasvětila divadlu, znát ji můžete ale také z televize, kde ztvárnila nespočet menších rolí. Tou výraznější pro ni pak byla role Fanynky Heráclové v seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře. Co dělá Miroslava Hozová dnes?

Miroslava Hozová, které ale nikdo neřekne jinak, než Slávka, se narodila 7. července 1944 v Praze. Herectví vystudovala na DAMU a mezi těmi, kteří jí předávali své cenné zkušenosti byly i takové herecké kapacity jako Vítězslav Vejražka nebo Ilja Prachař. Poštěstilo se jí i v tom, že už za studií měla příležitost se objevit před kamerou, a to například ve filmu Na laně nebo Perličky na dně.

Když dostudovala, vítr ji zavál do Ostravy, kde byla dva roky v Divadle Petra Bezruče, ale šanci se ukázat dostala více až v Hradci Králové v nynějším Klicperově divadle, tehdy pod názvem Divadlo Vítězného února. V Hradci strávila rok a poté následoval návrat do rodné Prahy. Zakotvila v Divadle S. K. Neumanna, kde působila dlouhých pětatřicet let.

V divadle hrála od konce šedesátých let, ale kamera se jí prozatím vyhýbala. Objevila se jen v několika malých rolích, například jako Jiřina ve filmu ...a pozdravuji vlaštovky, Bětka v pohádce Jak se budí princezny a po boku Vladimíra Menšíka v televizním filmu Zlatí úhoři.

Básníci a Fanynka Heráclová

Další role, kde jste Slávku Hozovou mohli vidět, byly i v populární sérii o básnících režiséra Dušana Kleina, a sice Jak svět přichází o básníky a Jak básníkům chutná život, kde si zahrála partnerku oblíbeného herce Josefa Somra. Velká role pak přišla v seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře, kde ztvárnila postavu Fanynky Heráclové.

Fanynka byla švagrová Jakuba Cirkla, kterého hrál Luděk Munzar. Po jeho ovdovění se krásně stará o jeho početnou rodinu, která čítala osm dětí. Její televizní partner Lojzík, v podání Miroslava Středy, se totiž nevrátil z války.

Poté, co se roztrhl pytel i se seriálovými a filmovými nabídkami, se ocitla i ve světě dabingu. Tou „nejznámější“ zakázkou pro ni bylo propůjčení svého hlasu ženě v domácnosti, která se musí starat o tři děti, manžela i samotný její chod. Jedná se samozřejmě o populární americký sitcom Roseanne.

Po sametové revoluci se Divadlo S. K. Neumanna přejmenovalo na Divadlo Pod Palmovkou, kde Hozová ale působila i nadále. Nicméně rolí začalo ubývat, a tak si vymyslela vlastní projekt. „Na jedné z vycházek na hrad Točník mě napadlo, že by se tam dalo hrát divadlo pod širým nebem,“ cituje slova oblíbené herečky web Ahaonline.cz.

Tak roku 1996 vznikl Tyjátr na káře, se kterým objížděla různá otevřená prostranství jako hradní nádvoří, náměstí, ale i louky. Toto její kočovné období trvalo dlouhých deset let a bylo poměrně úspěšné. Láska k divadlu ji nenechala dlouho spát na vavřínech, a tak se rozhodla založit amatérské Divadlo Na Vísce. S tímto souborem sbírala ceny na různých přehlídkách.

Odstěhovala se na chalupu, bude ještě někdy hrát?

Tato převážně divadelní herečka by ale rozhodně filmovou nabídkou nepohrdla ani dnes. Naposledy se před kamerou objevila v malé roličce zdravotní sestry v seriálu Oběti režiséra Petra Slavíka v epizodě s názvem Nevlastní bratr v roce 2006.

Dnes si však tato dáma užívá už zaslouženého odpočinku na své chalupě nedaleko Hořovic. Tam se odstěhovala, protože svět divadla ani filmu jí už neměl co nabídnout. To je zajisté škoda a my můžeme jen doufat, že se třeba tato umělkyně ještě někdy před kamerou nebo na divadelních prknech objeví.

Zdroje: ahaonline.cz, csfd.cz