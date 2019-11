Slavná loga tehdy a dnes: Jaká byla původní podoba světoznámých značek

Někdy postačí vidět jen velké žluté zaoblené M či nakousnuté jablko a přesně víme, o co jde. Jak ale dnes známá loga předních světových značek vypadala v době vzniku?

Při chytrém zpracování se logo nemusí změnit vůbec. Jindy je třeba v průběhu let přepracovávat firemní identitu, aby šla s dobou. Jedno z mála log, které od svého vzniku do dnešní doby vypadá skoro pořád stejně, je logo Google. Naopak taková Mazda měla před nynějším modrým nápisem šest různých verzí.

Nejzapamatovatelnější loga jsou ta nejjednoduší. U vidiny zaobleného žlutého M dostaneme hlad, protože víme, co se za ním skrývá. To samé se povedlo i u Applu a jeho nakousnutému jablíčku, nebo benzínce Shell - žlutou mušli si na dálnici s ničím jiným nespleteme.



Paradoxně existují složitá loga, která nikdy správně nepopíšeme, ale při pohledu na ně přesně víme, o co se jedná. Zářným příklad je Starbucks a jeho zelenobílá žena. Kolik má rukou? Má na hlavě korunku? Usmívá se? Asi se vám teď nic z toho nevybaví, ale při jízdě hromadnou dopravou postačí i rozmazaný obrys a vy už víte, kolem jaké kavárny jste projeli.



