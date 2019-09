Slavná seriálová "potvora" Joan Collins: První manžel ji chtěl prodat šejkovi

Na prvním rande ji znásilnili, chtěli ji prodat do harému, celý život se trápila s dietami a vdávala se celkem pětkrát. Joan Collins (86) zdaleka nebyla jen mrcha Alexis ze seriálu Dynastie.

Sex, sex a sex. Tak odpověděla na otázku, které tři věci jsou nejdůležitější v jejím životě. A nebylo to kdysi dávno, nýbrž loni, kdy oslavila osmdesátku. Bohatý intimní život je jedním z jejích receptů, jak si udržet hladkou pleť a dokonalou postavu.

Přitom bývaly doby, kdy měla k milostným hrátkám velký odpor.

Opilá a zneužitá

Vyrůstala jako v bavlnce. Na svět přišla 23. května 1933 v luxusní londýnské čtvrti. Její otec Joseph působil jako hudební producent, později se staral třeba o Toma Jonese nebo Beatles. S učitelkou tance Elsou měl kromě Joan ještě o čtyři roky mladší Jackie a nakonec syna Billa.

Děti chodily do prestižních škol a v umělecké branži se jim otevíraly široké obzory. Joan zamířila na hereckou akademii a už v sedmnácti podepsala smlouvu s filmovou společností. O rok později se objevila v prvním filmu. Hezká dívka vzbudila mezi kolegy živý zájem.

Nejhorlivější byl o 14 let starší Maxwell Reed, který si ovšem počínal značně svérázně. „Hned na první schůzce mě opil rumem a zdrogoval kokainem. Strhal se mě oblečení, zatímco jsem byla v bezvědomí. Ta soulož byla odporná a ponižující, bylo mi potom brutálně zle," napsala Joan ve svých pamětech. Zvláštní je, že se s ním stýkala dál, a dokonce si ho den po devatenáctých narozeninách vzala. Mladé dívky je někdy těžké pochopit.

„Doufala jsem, že se vše zlepší. Milovala jsem ho, ale byla to jen iluze. Sex s ním byl odporný. Skřípala jsem u toho zuby a sledovala televizi," doplnila. To nejhorší ale mělo teprve přijít.

Dvě děti a rozvod

Maxwell ji chtěl za dvacet tisíc dolarů prodat na jednu noc bohatému šejkovi. V tu chvíli na nic nečekala a rozhodla se utéct. Jako na zavolanou přišla v roce 1955 nabídka z Hollywoodu. Studio 20th Century Fox se snažilo trumfnout konkurenční MGM, které získalo o rok starší Elizabeth Taylor.

Dnes víme, že Joan zůstala ve stínu velké konkurentky, ale tehdy to tak nevypadalo. Obě krásky točily ročně několik filmů a nakonec se jejich dráhy protnuly v chystaném velkofilmu Kleopatra. Hlavní roli už v roce 1958 získala Joan, ale natáčení se několik let odsouvalo, až nakonec z projektu vycouvala. Role nakonec spadla do klína Elizabeth a udělala z ní superhvězdu.

O další skvělou příležitost Joan přišla v roce 1963, kdy měla hrát bondgirl ve filmu Goldfinger. Nabídku ale odmítla z rodinných důvodů. Po rozvodu s Reedem se na ni tehdy konečně opět usmálo štěstí, nebo si to alespoň myslela. Právě v roce 1963 si vzala herce a zpěváka Anthonyho Newleyho. Pro tehdy 32letého Angličana to byl sice už třetí sňatek, ale Joan doufala, že se po jejím boku konečně usadí. Brzy s ním přišla do jiného stavu a přivedla na svět dceru Taru. O dva roky později následoval Alexander. Ani děti ale manželství nedokázaly stmelit.

Vztah s playboyem

Po rozvodu v roce 1971 Joan brzy našla náhradu. O rok později se stala ženou amerického producenta Rona Kasse (*1935), s nímž téměř ve čtyřiceti letech znovu otěhotněla a porodila dceru Katyanu. Kvůli péči o tři děti musela její kariéra ustoupit do pozadí, ale Joan nemusela zoufat, největší porci popularity měla ještě před sebou.

Když počátkem 80. let naskočila do druhé série seriálu Dynastie v roli mrchy Alexis, začaly se dít věci. Sledovanost strmě stoupala a překonala konkurenční Dallas. V roce 1982 Joan získala Zlatý glóbus, stala se prototypem nezávislé, silné ženy a mimo jiné i sexuálním symbolem. Kromě toho byla nejlépe placenou televizní herečkou. Seriál se vysílal dalších sedm let a Joanina hvězda se naplno rozzářila.

Málokdo tušil, že v soukromí prožívá další bolestné období. Kvůli dlouhodobým neshodám se v roce 1983 rozvedla s manželem, který ale záhy poté onemocněl rakovinou. Krutá diagnóza je opět svedla dohromady. Když Ron v roce 1986 zemřel, Joan seděla u postele a držela ho za ruku. Milovaný muž už ale neměl sílu rozmluvit jí čtvrtou svatbu. Vyvoleným se stal o 14 let mladší švédský zpěvák a především profesionální playboy Peter Holm. Podle toho to také dopadlo. Hádky střídaly ještě prudší hádky a nádobí v domácnosti nikdy nevydrželo dlouho v celku. Po roce Holm požádal o rozvod. Prý se jeho žena chová stejně jako Alexis. Joan ho zase nařkla, že ji fyzicky napadá a má spoustu milenek. Rozvodové tahanice se táhly téměř rok a Holm nakonec místo požadovaných pěti milionů dolarů dostal jen 80 tisíc.

O tom, jak těžce poškozený byl jejich vztah, svědčí i fakt, že se o něm v memoárech zásadně zmiňuje pouze jako o Švédovi.

Svatba číslo pět

Bouřlivý rozchod ji na dlouho odradil od dalších vztahů, ale ne nadobro. V roce 1999 prožila vášnivý románek s bankéřem a hercem Percym Gibsonem. Aféra vzbudila obrovský rozruch, protože milenec byl nejen ženatý, ale také o 32 let mladší. „Když mi manžel oznámil, že se chce rozvést, protože se zamiloval do Alexis z Dynastie, nemohla jsem tomu uvěřit. Ta žena by mohla být moje babička," lamentovala Percyho manželka Cindy. Milenci se vzali v roce 2002 a podle všeho to byla šťastná volba. Jsou spolu dosud a jde o Joanino nejdelší manželství. I díky tomu vypadá na svůj věk až neskutečně.

„Celý život jsem se pořádně nenajedla. Jakmile mě režiséři viděli, trvali na tom, že musím držet dietu a cvičit. Takže jsem jedla rajčata a sýr cottage, salát a sýr cottage, sýr cottage a sýr cottage. Jednou mi dokonce nechali předepsat amfetamin, aby se mi urychlil metabolismus," popsala herečka, která se podle vlastních slov vyhýbá i plastickým operacím. „Jen jednou jsem byla na botoxu, ale pálilo to jako čert. Už mě tam nikdo nedostane," dodala.

Co ještě nevíte

* Od počátku 80. let nosí paruky a nestydí se za to.

* Alexis z Dynastie byla vyhlášena jako čtvrtý největší padouch v televizní historii.

* V roce 1983 se jako padesátiletá objevila na obálce Playboye.

* Sestra Jackie je slavnou spisovatelkou. Joan si zahrála v několika filmech podle její předlohy.

* V roce 2011 při udělování Oscarů omdlela. Později prozradila, že za to mohly příliš těsné šaty.

* Má tři vnoučata.