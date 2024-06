Externí autor 9. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Spisovatel Michal Viewegh je oblíbeným „terčem“ scenáristů a filmařů. Mnoho jeho děl se tak dočkalo filmového zpracování a nejinak tomu bylo i s Účastníky zájezdu. Tato komedie, kde si každý určitě najde nějakou situaci, kterou zažil, baví diváky už osmnáct let. Co dnes dělají její představitelé?

Příběh filmu se točí okolo náhodné skrumáže lidí, kteří se společně vydávají na cestu autobusem do Chorvatska. Kdo někdy autobusem do Chorvatska jel (nebo vlakem), jistě ví, že už samotná tato skutečnost slibuje spoustu zábavy. Tedy jak pro koho, pro účastníky až tolik ne, pro pozorovatele, tedy diváky, rozhodně ano.

Kdo touto zkušeností neoplývá, může díky Jiřímu Vejdělkovi, jehož počinem právě Účastníci zájezdu jsou takový jeden výlet zažít. Ve snímku totiž divák narazí na časté archetypy „dovolenkářů“, ještě o to více Čechů, kteří se rozhodli na Jadran vydat. Komické jsou skupinky lidí už samy o sobě, a když přijde na střet jedné nebo více z nich dohromady, legrace je na světě. Tedy pokud zrovna nejste onanista v moři, to vám asi moc do smíchu nebude.

Karel a Karel, podmořský onanista a naivní blondýna

O tom, že o zábavu bude postaráno, vás už ihned zkraje přesvědčí řidiči autobusu Karel a Karel, které nezapomenutelně ztvárnili Ondřej Liška a Miroslav Krobot. Možná svým umem dokonce zcela zastínili výkony ostatních kolegů, protože ten jejich je naprosto famózní. A vracejte ty hnědý podšálky.

Kromě herecky „profláknutých“ tváří jako jsou výše zmínění pánové Liška s Krobotem, Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Ondrej Kovaľ, Květa Fialová, Jaromír Nosek, Adrian Jastraban, Martin Pechlát (ten onanista) nebo Jitka Kocurová jako krásná průvodkyně Pamela, se ve filmu objevily i vcelku neznámé tváře, ovšem zato slibující velký potenciál.

Jednou z těchto tváří byla nepochybně představitelka mladé slečny Irmy, do které se pobláznil stárnoucí Bohumil Klepl (ten, co tam ležel vyvrženej jako vorvaň). Šárka Opršálová, dnes provdaná Kubíková, se z televizních obrazovek i filmových pláten po Účastnících docela vytratila.

Hereckou kariéru ovšem za hlavu rozhodně nehodila, jen se pohybuje v prostředí pro ni milejším, a to jsou divadelní prkna.

Filmové plátno vyměnila za divadelní prkna

Návštěvníci Městského divadla v Kladně si jí mohli v některých hrách všimnout. Působí tam buď pod svým rodným příjmením Opršálová, nebo i novým Kubíková. V roce 2018 se totiž provdala a s manželem žijí v Praze. Nově jste ji mohli vidět i ve humorné hře Divadla Kalich TIK TIK, kde hraje roli Lili. Zde se také po letech sešla s hereckým kolegou z „účastníků“ Jaromírem Noskem, píše web TV Guru.

Kromě Účastníků zájezdu se také mihla v menších rolích v seriálech Helena, Kosmo a Doktoři z počátků. Co se týká filmu, zahrála si také v televizním filmu Jiřího Vejdělka Bezva zuby na zásnuby.

