Chytré ženy znají způsob, jak uchránit svá chodidla před nepříjemnými otlaky, poškrábáním, odřeninami a puchýři. Jedním z geniálních triků, který může pomoci, je slepování si dvou prstů na nohou k sobě. Ač to zní podivně, opravdu to funguje.

Přestože to na první pohled může působit zvláštně, má slepování prstů na nohou k sobě své opodstatnění. A tím je prevence.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Prevence je klíčová

Prvním krokem k ochraně chodidel je prevence. Vyvarovat se nepříjemným otlakům lze výběrem správné obuvi. Je důležité volit nejen správnou velikost bot, ale také brát v úvahu, kam budete ve zvolené obuvi chodit, a také jak dlouhou dobu v ní strávíte. Boty by měly být především pohodlné a vhodné pro danou činnost. Nezapomeňte také, že do nich budete nosit ponožky a zamyslete se, jak silné a z jakého materiálu. I to hraje roli.

Otlaky a puchýře: Proč vznikají?

Nepříjemné otlaky a puchýře vznikají především v důsledku nadměrného tlaku a tření svrchní vrstvy kůže. Tato vrstva se může pak oddělit a nově vzniklý prostor se naplní tekutinou, která chrání spodní vrstvy kůže. Vznikne puchýř. Příčinou mohou být i nevhodná obuv, ponožky nebo nadměrné pocení nohou.

Slepování prstů je geniální trik

Chytré ženy ale znají jednoduchý trik, který může předejít vzniku otlaků, odřenin a puchýřů. Stačí si slepit k sobě dva prsty na nohou, ideálně prsteníček a prostředníček nebo prostředníček a ukazováček. Tímto způsobem lze minimalizovat tření, které často vede k výše zmíněným nepříjemným kožním problémům.

Tipů na prevenci je několik

Nejdůležitější je, jak jsme řekli, volba správné obuvi. Boty by měly být vhodné velikosti, neměly by být příliš těsné ani příliš volné. Nové boty je dobré postupně prošlapávat. Trik je také namočit si ponožku do alpy nebo podobného lihového roztoku a několik hodin tak boty doma „roztahovat“, dokud nepovolí. Funguje to spolehlivě.

Neopomínejte ani výběr podpatku. Při nošení vysokých podpatků je důležité dbát na jejich výšku. Základní pravidlo je, že čím jsou podpatky nižší, tím je méně namáháno chodidlo.

I používání prodyšných ponožek je důležité pro prevenci puchýřů. Kvalitní ponožky z materiálů, které dobře sají pot, mohou předejít vzniku nepříjemných otlaků.

Jak ošetřit puchýře, odřeniny a otlaky

Pokud přesto dojde k vytvoření puchýřů, je důležité jednat opatrně. Otevřený puchýř by neměl být strháván a okolí by mělo být ošetřeno čistýma rukama. K hojení lze použít buď vlhké hojivé gely nebo hydrokoloidní náplasti, které podporují rychlejší zahojení.

Takže se vracíme na začátek: Není lepší věnovat se prevenci?

Chytré ženy znají tajemství prevence vzniku nepříjemných otlačenin a puchýřů. Slepování si prstů na nohou je jedním z geniálních triků. Pro správnou péči o chodidla je klíčové volit vhodnou obuv, minimalizovat tlak a tření a věnovat pozornost správnému ošetření v případě vzniku nepříjemností.

Sledování signálů nohou a včasná prevence mohou ušetřit mnoho bolesti a nepříjemností spojených s bolavými chodidly.

Zdroje: www.top-armyshop.cz, www.ordinace.cz, www.prozeny.cz, www.sidas.cz