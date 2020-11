Ostatky Sloního muže: část pohřbili s Rozparovačem, část chtěl koupit Jackson

Sloní muž Joseph Merrick si přál být pochován v posvěcené zemi jako řádný křesťan. Splnilo se mu to jen částečně. Lékaři uchovali jeho kosti a vzorky tkání pro budoucí bádání a do hrobu poslali jen to, co z těla po tomto zákroku zbylo. Kostra je dodnes zamčena v ústavu Královské londýnské nemocnice, skryta před zraky veřejnosti.

Joseph Merrick (1862–1890) trpěl vzácnou nemocí, jejíž původ se odborníkům dodnes nepodařilo přesně určit. Je možné, že byl dokonce jediným člověkem v historii, kterého postihla. Už od raného dětství se Josephovo tělo začalo pozvolna deformovat, jeho tkáně nekontrolovatelně narůstaly a povrch kůže byl šedý a hrbolatý, až připomínal kůži slona. V dospělosti už zůstala nepostižena jen levá ruka. Hlavu měl Joseph tak velkou a těžkou, že musel spát vsedě, aby mu svou vahou nezlomila krční páteř.

Jeho život byl o to trudnější, že mu brzy zemřela matka a v nové rodině svého otce nebyl vítán. Živil se podřadnou prací, než se přidal k panoptiku, kde dostával o mnoho lepší výdělek a mohl se díky tomu osamostatnit.

Při vystupování v Londýně se setkal s lékařem Frederikem Trevesem, který ho odborně vyšetřil, ale nedokázal mu pomoci. K lékaři se Merrick vrátil poté, co ho jeho manažer okradl a zanechal bez prostředků.

Zbytek svého krátkého života dožil v londýnské nemocnici. Zemřel v pouhých 27 letech; patrně nešťastně pohnul hlavou při přípravě ke spánku a zlomil si vaz.

Zdroj: Shutterstock.com

Lékaři chtěli jeho záhadnou nemoc dále zkoumat, a tak některé tělesné orgány a části tkání naložili do formaldehydu, aby je uchovali pro dobu, kdy medicína pokročí o kus dál. Bohužel, tyto vzorky byly později zničeny při bombardování Londýna nacisty. Spolu s nimi byly rozmetány i záznamy z pitvy. Dochovala se jen Merrickova kostra, jež je dodnes uložena v Londýně.

Veřejnost se na ni běžně podívat nemůže, ale v 80. letech ji často "navštěvoval" populární zpěvák Michael Jackson. Příběh Sloního muže ho prý fascinoval a doháněl k slzám, protože v něm spatřoval paralelu s vlastním životem. V roce 1987 nabídl Královské nemocnici blíže nespecifikovanou sumu a Merrickovy ostatky chtěl koupit do vlastních sbírek. Nemocnice na to ale nepřistoupila.

Ve vědeckých kruzích se v minulosti vynořily petice, které usilovaly o důstojné pohřbení kostí do země, jak si to sám Sloní muž přál. Část těla, která byla pohřbena bezprostředně po jeho smrti, odpočívá v neoznačeném hromadném hrobě na londýnském hřbitově, kde byly v minulosti pochovány i dvě oběti zrůdného vraha Jacka Rozparovače. Pokud se ale kostra dočká křesťanského pohřbu, nebude to zřejmě v Londýně, ale v Merrickově rodném Leicesteru. Tam byl totiž nedávno objeven i hrob jeho matky a odborníkům připadá správné, aby Merrickovy kosti spočinuly vedle ní.