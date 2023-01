Artur Korneyev si nasadil dýchací masku, ochranné brýle a rukavice. Zkontroloval fotoaparát a vydal se na průzkum. Postupoval pomalu. Neustále hrozilo, že se konstrukce nad ním zhroutí. Najednou spatřil podivný útvar. „Zajímavé,” pomyslel si. Natáhl film a vyfotil ho.

Psal se rok 1996 a aniž by to kazašský jaderný inženýr tušil, stál tváří tvář smrtelnému nebezpečí. Masivní sloup připomínající sloní nohu byl totiž silně radioaktivní.

Do dnešních dnů se nachází těsně pod reaktorem č. 4, pod reaktorovou komorou 217, v bývalé jaderné elektrárně V. I. Lenina na Ukrajině. Vznikl jako následek dvou masivních výbuchů 26. dubna roku 1986, známých jako Černobylská katastrofa.

Exploze byly 500krát intenzivnější než detonace atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. Vyprodukovaná energie byla tak obrovská, že se roztavila jak aktivní zóna reaktoru, tak i tyče jaderného paliva. Vzniklý koktejl materiálu se jako láva hnal skrz 2 metry silný betonový plášť až do podzemí. Tam se nakonec ochladil a ztuhnul.

Sloní noha v Černobylu

Sloní noha byla poprvé objevena asi osm měsíců po jaderné havárii. Aby vědci zjistili, jak je nebezpečná, vyslali k ní robotické vozítko s vrtákem. Hmota byla ale tak hustá, že se nástroj zlomil. Narušili ji proto náboji vypálenými z pušky AK-47 Kalašnikov.

Následné laboratorní analýzy zjistily, že se skládá z jaderného paliva obohaceného o oxid uhličitý, titan, hořčík, zirkonium, jaderný grafit a další nebezpečné materiály. Krátce po katastrofě vyzařovala 10 000 rentgenů ionizujícího záření za hodinu.

Pokud byste u ní stáli půl minuty, do týdne by vás postihla silná nevolnost. Dvě minuty v její přítomnosti by narušily buňky v těle a došlo by ke vnitřnímu krvácení. Za pětiminutové pozorování byste zaplatili životem. Odborníci předpokládají, že dnes je její radiace desetinová. Zabila by vás až za hodinu.

Slavná fotografie sloní nohy

Pro Artura Korneyeva bylo blízké setkání se sloní nohou jen jedním z nebezpečných zážitků. Několik let bylo jeho úkolem hledání uniklého paliva a měření radiace v útrobách Černobylu. „Někdy jsme kusy tuhého materiálu přesunuli lopatou, někdy jsme je jen odkopli stranou,” řekl v rozhovoru pro New York Times v roce 2014.

Bylo mu tehdy 65 let a do jaderné elektrárny mu byl již přístup zakázán kvůli poškozenému zdraví. Trpěl problémy souvisejícími s radiací a šedým zákalem. „Sovětské záření," vtipkoval, „je nejlepší na světě.”

