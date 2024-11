Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Dagmar Patrasová a Felix Slováček si během svého manželství prošli hned několika krizemi. Nejvíce jejich vztahem otřásla nevěra Felixe s mladou malířkou. Manželé si k sobě i přes to všechno našli opět cestu. V galerii se můžete podívat na jejich svatební snímek z roku 1983.

Dagmar Patrasová a Felix Slováček se vzali v roce 1983. Seznámili se dva roky předtím v divadle.

Starší saxofonista se zamiloval do půvabné začínající herečky a zpěvačky na první pohled. I Dagmar k němu měla velké sympatie od samotného začátku.

Láska na celý život

Hudebník si seznámení s Dádou pamatuje naprosto přesně. „Potkal jsem v Semaforu Dádu. Byla kamarádka se Zuzanou Burianovou a já poprosil jejího tehdejšího kluka, aby domluvil nějaký večírek, kam bych přišel. Vypil jsem tam, co se dalo, a ráno se probudil vedle Dády, která spala zachumlaná v takovém klubíčku. Tak jsem ho nějak rozbalil a už jsem zůstal. Dáda byla v té době nejkrásnější ženská,“ přiznal otevřeně.

Po dvou letech se Dáda a Felix vzali. Krásná brunetka vypadala ve svatebních šatech jako princezna. Hudebník byl za elegána v tmavém obleku s motýlkem.

Kvůli vztahu s Dagmar opustil dokonce svou první manželku. Ta mu po rozvodu dělala opravdové peklo. Několik let se soudili. Dcera René s nim dokonce na nějakou dobu přerušila kontakt.

Slavní nápadníci

Dagmar jako mladá dívka platila za opravdový sexsymbol své doby. V populárních filmech se nebála ani svléknout. Erotickou scénu si střihla ve snímku Vrchní, prchni! V seriálu Návštěvníci se zase ukázala nahoře bez.

Není se čemu divit, že krásná brunetka s dokonalou postavou neměla o nápadníky nikdy nouzi. Jejímu kouzlu podlehl například režisér Ladislav Smoljak. Krátký románek si prožila i s Jiřím Štaidlem. Její vůbec první láskou byl hudebník Michael Kocáb. Na rande ji dokonce pozval i francouzský herec Alain Delon.

Manželská krize

Manželství populární dvojice se otřáslo v základech v roce 2014. Felix si začal s mladičkou malířkou Lucií Gelemovou. Hudebník se vedle půvabné brunetky objevoval na veřejnosti. Dagmar tuto celou situaci ustála. V milostném trojúhelníku žili dlouhých sedm let. Felix a Lucie se rozešli na konci roku 2021.

„Měl jsem se před sedmi lety rozvést, vzít si Lucii a mít s ní dítě. Jenže teď už by to bylo tak, že by stejně za někým chodila a já bych dopadl podobně jako teď, jen bych platil navíc alimenty a měl na krku malé dítě. Vracím se k Dádě,“ řekl tehdy otevřeně Felix.

Saxofonista si je i přes to všechno vědom kvalit své ženy. „My muzikanti máme takový zvláštní zvyky, které se většinou ženám nelíbí. No a některá to vydrží a některá se rozhodne jít jiným směrem, abych to řekl tak nějak kulantně.“ Jediná žena, která tyto jeho avantýry vydržela je právě Dagmar.

V posledních letech se Dagmar a Felix znovu objevují ve společnosti bok po boku. Jsou také oporou dceři Aničce, která bojuje s těžkou nemocí.

Zdroje: Blesk, Extra, Ženy.Iprima