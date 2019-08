Slovenská topmodelka zastřelila milionáře, nyní žádá o podmínečné propuštění

V prostředí nehostinné věznice kdesi ve španělské Granadě sedí blondýna s andělskou tváří a tělem topmodelky. Je to Mária Kukučová alias Majka, která se chtěla propracovat mezi světové modelingové špičky, kariéru ale ukončila třemi výstřely do těla svého bývalého přítele.

Majka vyrostla v zapadlé slovenské vísce u Nového Města na Váhem, na střední školu jezdila do Trenčína. Už tehdy k sobě poutala pozornost přitažlivým zjevem a netajila se přáním cestovat. Kamarádi si všimli, že si na diskotékách drží nápadníky od těla a je ochotna se bavit jen s těmi bohatšími. Když pak začala předvádět luxusní spodní prádlo a vydala se do světa, bylo jasné, že si jen tak nějakého prince z Nemanic nenamluví.

Britský klenotník Andrew Bush byl jejím zaměstnavatelem. Prodávala šperky v jednom z jeho obchodů a brzy se stala i jeho milenkou. Chodili spolu něco přes dva roky, ale láska nevydržela věčně. 48letý Andrew ji na podzim roku 2013 vyměnil za mladší tmavovlásku z Ruska.

Zhrzená Majka rozchod neunesla. V dubnu následujícího roku si na bývalého přítele počkala v jeho španělské vile Costa del Sol, kam si údajně přišla pro své věci. Andrew vkročil do domu i se svou novou milenkou, což zřejmě zpečetilo jeho osud. Strhla se prudká hádka, během které mladá Ruska taktně opustila dům a chtěla počkat na Andrewa v autě. Už se ho ale nedočkala. Místo toho zaslechla tři výstřely a pak už jen viděla Majku, jak utíká pryč.

Blonďatá vražedkyně poté urychleně odcestovala na Slovensko, kde se dobrovolně přihlásila policii. Nejspíš se domnívala, že soud v rodné zemi k ní bude přívětivější a snáze uvěří její verzi, že jednala v sebeobraně. Jenomže španělská strana si vyžádala její převoz zpátky do Granady a postavila ji před soud tam. Protože se na těle zavražděného nenašly žádné stopy, které by dosvědčily fyzickou potyčku, Majka byla jednoznačně uznána vinnou z vraždy.

Před soudem plakala a podávala jedno odvolání za druhým, až se dočkala zmírnění trestu odnětí svobody z 15 let na 13 roků a osm měsíců. Z vězení by se tak mohla dostat v roce 2028, pokud nebude podmínečně propuštěna dříve.

Rodina zavražděného se s rozhodnutím soudu nesmířila, pro slovenskou vražedkyni si představovala trest nejvyšší. "Nezaslouží si žít. Škoda, že nejsme v Americe, tam když někomu vezmete život, tak vám ho taky vezmou," prohlásila Andrewova sestra v dokumentu nazvaném Vražda v ráji. Majka byla podle ní jen obyčejná zlatokopka, která z jejího bratra tahala peníze a chtěla žít v luxusu.

Nic dobrého si o Majce nemyslí ani britská psycholožka Emma Kenny. Majka podle jejího názoru u soudu slzami nevyjadřovala lítost nad svým činem, ale sama nad sebou. "Netrápí ji, že zavraždila bývalého přítele. Je smutná, protože se jí z toho nepodařilo vyváznout bez potrestání," míní psycholožka.

Ačkoli se před rokem v médiích objevily zprávy, že by Majka mohla být převezena do vězení na Slovensko, její obhájce Matúš Gémeš to popřel. "Několikrát jsme o tom s Márií hovořili a dospěli jsme k závěru, že by to nebylo v jejím zájmu," prohlásil.