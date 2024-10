Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Stejně, jako české celebrity, i ty na Slovensku se nezdráhají říct si za jedno vystoupení pěkný balík peněz. To se ještě rozděluje na dvě kategorie, jestliže se jedná o vystoupení veřejné, nebo soukromé. Tipli byste si, kdo ze Slováků si účtuje nejvíc?

Zprvu si pojďme říci, že ti, kteří si za svou performance říkají nejvíce, si to také zaslouží. U nás je to například taková Ewa Farna nebo moderátor Leoš Mareš, kteří si svou kariéru museli poctivě a tvrdě vybudovat. Peníze, které za svá vystoupení dostávají, jsou tedy více než zasloužené.

U našich sousedů se také najde pár těch, kteří mají dlouhou, bohatou kariéru, a tak kdybyste si někoho u nich objednat ať už na firemní večírek, městské vystoupení, nebo svojí oslavu narozenin, budete muset sáhnout pořádně hluboko do kapsy.

Rytmus se přizpůsobuje svojí kariéře

A kteří umělci si říkají o největší honoráře? Tato trojice vás nejspíš nepřekvapí. Prvním z nich je slovenský rapper Rytmus. Někdejší partner Dary Rolins (která si mimochodem také neříká o málo, ale k tomu se dostaneme), o penězích mluví často, rád a dokonce o nich i zpívá.

„Na začátku jsem si říkal o pětistovku, dneska si řeknu za koncert deset tisíc eur, ale taky záleží kde. Pohybuju se v rozmezí 8 až 15 000 eur. Třeba po velkém koncertě v O2 Aréně nebo když mi vyjde nové album je moje cena logicky vyšší,“ podařilo se tuto odpověď zachytit slovenskému webu Slovakwoman.

Toto prohlášení se totiž ocitlo v otázkách na Rytmusově Instagramu, který je soukromý, a navíc tyto sdílené informace po čtyřiadvaceti hodinách zmizí. Jednalo se o odpověď na otázku jednoho zvídavého fanouška. Tato činnost je mezi influencery a známými osobnostmi běžná, lidé pokládají svým idolům otázky a ti na ně pak následně odpovídají. Zlepšuje se tak vztah mezi oběma stranami.

Habera si naúčtoval více, než Limp Bizkit

Webu 7 plus dní se pak skrze anonymního hudebního reportéra podařilo zjistit, kolik si bere Palo Habera. Ačkoliv jeho představy o honoráři byly podstatně vyšší a nestyděly by se za ně ani věhlasné zahraniční kapely, inkasoval za své vystoupení například 35 tisíc eur, tedy v přepočtu 875 tisíc korun.

Další populární slovenská kapela Elán si běžně účtuje zhruba jeden a čtvrt milionu, z toho 750 tisíc tisíc náleží Jožo Rážovi. To takový Richard Müller vám zahraje za dvě stě tisíc, Majk Spirit dokonce za 125 tisíc korun.

Separ a jeho deset milionů

Další, kdo se nestydí o svých příjmech veřejně mluvit, je rapper Separ. Ten už dříve prohlásil, že si vydělá i deset milionů ročně. To začali mnozí zpochybňovat, a tak je hudebník rázem uzemnil: „Když prodáš 7 tisíc alb, máš tři vlastní kolekce hadrů, které se prodávají víc než dobře, hraješ každý víkend dva až čtyři koncerty a přistanou ti nějaké sponzorské prachy plus peníze z YouTube a iTunes, věř mi, že to dáš,“ cituje jeho slova web Refresher.sk.

A nakonec se dostáváme k výše zmíněné Daře Rolins. „Měsíčně vydělám něco mezi 26 tisíci a 37,5 tisíce eur (700 tisíc až milion českých korun) jen za živá vystoupení. K tomu mám milionové kontrakty na Instagramu,“ prozradila slovenská zpěvačka výdělky na stránkách časopisu o nejúspěšnějších Forbes.

