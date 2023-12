Pod slovenskými Tatrami byl v roce 2005 učiněn nebývalý objev, když bagrista při stavbě průmyslového parku v Popradu zcela náhodou odhalil hrobku. To, co se zdálo být válečným bunkrem, nakonec vedlo k okamžiku, kdy můžeme říci, že Slovensko má svého vlastního Tutanchamona.

Zapomeňte na pyramidy nebo řecké chrámy. Za starověkými objevy už nemusíte nikam daleko, protože i Slovensko má svůj vlastní Tutanchamonův moment. A to už nějaký ten pátek. Již skoro před 20 lety se při výkopových pracích pro průmyslový park v Popradu změnila běžná terénní úprava v archeologickou extravaganci. Co se přesně stalo? Na to odpoví i toto video:

Zdroj: Youtube

Germánská hrobka skrývala skutečný poklad

Místo, které bylo původně mylně považováno za bunkr z druhé světové války, se nakonec ukázalo jako unikátní germánská hrobka, v níž byl uložen neznámý princ z doby před 1 600 lety. Nálezu se proto začalo říkat „slovenský Tutanchamon“.

Objev vyvolal v archeologické obci šok a nadšení. „Monumentální hrobka s neporušeným sarkofágem je neuvěřitelně zachovalá,“ řekl tehdy Karol Pieta, archeolog z Nitry. Vyniká nejen svou majestátností, ale i zajímavými detaily uvnitř. V dřevěné hrobce, která se řídila římskými stavebními technikami, byly uloženy artefakty osvětlující život germánského šlechtice, pravděpodobně veterána římské armády.

Kdo to byl?

Analýza DNA ukázala, že dávný kníže, který měřil 170 cm a odešel z tohoto světa ve věku 25 let, mohl pocházet z oblasti mezi Volhou a Uralem, kde se stěhovaly kmeny včetně Vandalů. Pieta zdůrazňuje: „Musel být významnou osobností své doby; honosná hrobka to nepochybně dokazuje.“

Nález slovenského Tutanchamona vzbudil celosvětový zájem. Na Slovensko se sjeli archeologové z celého světa, aby se stali svědky této evropské rarity. Zatímco jiné hrobky v Evropě existují jen ve fragmentech, tato zůstala téměř dokonale zachována, což z ní činí historický unikát.

close info Podtatranské múzeum v Poprade zoom_in I Slovensko má svého Tutanchamona

Hrobka nebyla zcela ušetřena

Bohužel ani tato raritní hrobka však nezůstala historicky zcela uchráněna. I zde si vykradači hrobek přišli na své a připravili prince o jeho bohatství. Paradoxně tím však nevědomky přispěli k vynikajícímu zachování hrobky. Jejich zlodějskou šachtou pronikla dovnitř voda a vytvořila bahnitý ráj, který zázračně zakonzervoval organické součásti hrobky.

Pohled do dobových zvyků a her

Tím však příběh slovenského zázraku nekončí. Spolu s ním byla objevena starověká stolní hra, klenot archeologického světa. Na celém světě se dochovaly pouze dvě takové hry z antiky a Poprad si jednu z nich nárokuje. Karol Pieta k tomu poznamenává: „Je to nejzachovalejší starověká dřevěná desková hra, která kdy byla nalezena severně od Středozemního moře.“ Díky šachovnicovému uspořádání a syrským skleněným hracím kamenům je to fascinující pohled do minulosti.

Jak Pieta trefně říká: „Hry se velmi často měnily, stejně jako se mění dnes“. Tato starověká hra, pravděpodobně obdoba známé „dámy“, se rozkládala na šachovnici o rozměrech 17 krát 15 centimetrů a poskytovala jedinečný pohled do volnočasových aktivit minulé éry.

Cesta zpátky domů

Bezprostředně po nálezu bylo tělo popradského Tutanchamona po dobu neskutečných 16 let sušeno a konzervováno v laboratořích v Německu. Ukázalo se, že jej před 1600 lety pravděpodobně skolila žloutenka. Po všech potřebných opatřeních nakonec byla jeho hrobka vrácena zpět na Slovensko, kam jej přivezli na dvou nákladních autech i s dřevěným posmrtným lůžkem.

Vidíte, jaké zajímavosti se můžeme stále dozvědět? Dílem náhody a výstavby průmyslového parku byl v Popradě odkrytý světový unikát.

Zdroje: www.poznatsvet.cz, tvnoviny.sk, sita.sk, hl.rs