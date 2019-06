Hynek (30): Mám rád starší ženy. Stačí jim pochlebovat a jsou vaše

Třicetiletý Hynek má ve vztazích jasno. „Jsem věrný svým paničkám. Když jsem se zapletl s dcerou jedné ze svých přítelkyň, byl z toho akorát malér.“

„Stačí jim pochlebovat a jsou vaše,“ nebere si Hynek žádné servítky. „Starší ženy jsou fajn. Dobře už vědí, co chtějí, jsou zábavné, náruživé, pěstěné a nádherně voní. Prostě se bavím, to nezastírám. Nikdy jsem neplánoval, že bych z toho měl mít nějaké výhody, ale zjistil jsem, že ty mé dámy docela baví sem tam mi koupit něco na sebe nebo zaplatit dovolenou, na kterou chtějí, abych je doprovodil. Tak proč ne.“

„Vztahy se staršími ženami mě neživí, mám vlastní docela náročnou práci za moc dobrý plat. Soukromí si zatím moc komplikovat nechci a jak je to teď, to klidně ještě pár let vydrží. Děti bych chtěl tak kolem pětatřiceti a pak se stejně poohlédnu po nějaké zachovalé čtyřicítce, která pro samou kariéru mateřství odložila. S ženami, které jsou starší než já, mám totiž jen ty nejlepší zkušenosti.“



Původně se Hynek rozhlížel po dívkách své věkové kategorie a mladších. „Mladé holky ale hledí dneska jen na to, jaký máte bourák. Chodí s nosem nahoru a ani se neumí pořádně chovat. Už jsem se začínal bát, že budu dlouho sám, ale jednoho večera mi zavolal kámoš, abych s ním šel do klubu, kde hrajou samý pecky z osmdesátých a devadesátých let. A že prý budu mrkat na osazenstvo. Fakt jsem se nestačil divit, mlaďounké štěbetalky jsem vůbec nepostrádal. Zábava byla úžasná, spousty žen od pětatřiceti výš, většina nádherných. Doslova jsem cítil ty pohledy, kterými nás propalovaly. Na baru jsem byl středem pozornosti, pil jsem, na co jsem měl chuť, a neutratil ani korunu.“

Výbuch vášně

Večer skončil navázáním známosti s pětačtyřicetiletou Inkou. „Zažil jsem výbuch vášně, byla to opravdu dračice. Na hotelu jsem se ale probudil sám, jen číslo na nočním stolku. Zavolal jsem hned ten den a tím začal náš vztah.“ Hynek docházel za svou přítelkyní do její luxusní vily. „Od začátku dávala najevo, že jsem pro ni jen rozptýlení a mně to kupodivu ani nevadilo. O manželovi mi řekla jen to, že je na cestách a že si stejně každý dělají, co chtějí. Tak jsem to neřešil. Její problém. Můj šatník se plnil a stále plní luxusními věcmi, Inčina kreditka je snad nevyčerpatelná. Když jsem se pokoušel ohradit, jen mávla rukou, že jsem prý krásný muž a že ji to těší. Občas také koupím dárek, parfém nebo nějakou maličkost a je nám spolu fajn.“



Jediný problém nastal ve chvíli, kdy Hynek náhodně narazil ve vile na Inčinu dceru. „Byla doma, když doma být neměla. Chtěl jsem odejít, ale ona řekla, že dobře ví, kdo jsem, ať jdu dál. Netušil jsem, že když překročím práh, bude po mně neomaleně chtít sex. Prý, když ji nepomiluju, všechno vyklopí otci a ten prý se mnou zatočí. Po sexu jsem utíkal jako zajíc. Mimochodem, matce nesahala ani po kotníky. Napsal jsem Ince, že je mezi námi konec a co se stalo. Vzala to víceméně sportovně, i když nadšená zrovna nebyla. Vyřídila si to asi spíš s dcerou než se mnou. Vídáme se teď ale míň, řekl bych, že si vyhlédla jiného zajíčka.“

To však Hynkovi příliš nevadí. „Poznal jsem Dášu,“ usmívá se. „Pětačtyřicet, fantastická ženská, láká mě s sebou na dovolenou k moři, prý všechno zaplatí. Mohl bych mít i mladých spoustu, najednou je zajímám. Ale nechci. S úsměvem odmítám a jsem věrný svým paničkám.“