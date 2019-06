Pavel (32): Přítelkyně mě ponižuje, protože jsem něžný a fyzicky slabý

"Tolikrát jsem od ní slyšel, abych se vzmužil, abych se víc projevoval jako chlap… Takový hasič by byl pro ni splněný sen. A já se se vším, co pro ni dělám, můžu jít vycpat."

Pavel popisuje, jak ho v soužití s přítelkyní trápí tisíce drobných ponížení. "Vlastně se mi nic tak tragického neděje. Dá se to přežít, pokud třeba právě zrovna nejsou povodně, kde se ve zpravodajství pohybuje spousta záchranářů. Nebo když není nějaký velký sportovní svátek, kdy Marušce pro změnu zase učarují urostlí sportovci. Vždycky vnímám, jak se její postoj vůči mě náhle o tisíc procent zhorší. Ani pak se mnou nějakou dobu nechce spát a vymlouvá se na kdeco.

Chtěla by po svém boku víc mužný typ, to je mi čím dál jasnější. A já jsem v některých směrech opravdu měkký a zženštilý," přiznává. "Fyzičku nemám prakticky žádnou. V práci trávím spoustu hodin vsedě za přepážkou, za poslední roky jsem bohužel i pořádně nakynul. Když si spolu vyrazíme na kole, musí na mě dokonce Maruška v kopci čekat. Vidím, jak ji to strašně štve a já se taky necítím dobře. Jenže nemám moc energie s tím něco udělat. Vím, po čem moje slečna touží. Abych měl vyrýsovanou postavu, nosil ji na rukou nebo se pro ni dokázal poprat třeba o víkendu na chatě v hospodě. To jsem jmenoval jen namátkou. Neuzvednu ji ani náhodou, rvaček se straním (jsou mi odporné), mám astma, vyhřezlou plotýnku, kvůli které mě trápí záda, a rozbrečím se při každém happy-endu v televizi."

Výsměch před svědky

Pavel je skeptický: "Víte, co si myslím? Že jsou to hlouposti, když ženy tvrdí, že chtějí hlavně citlivého pracovitého chlapa, který by jim uměl naslouchat. To všechno pro mě platí, ale moje dívka to neoceňuje. Už mě napadlo, že bychom se měli rozejít, ale obávám se, že lepší stejně nenajdu. Se svou figurou a tak dále. Moc si nevěřím, tak ve vztahu zůstávám. Je to ale stále horší. Dokud mě ponižovala jen doma, ještě jsem většinu jejích výpadů dokázal obrátit třeba v žert. Několikrát už se ale trochu opila ve společnosti a pustila se do mě výsměšně před kamarády nebo rodinou. Na poslední grilovačce před všemi hosty řekla, že jsem ňouma. To bylo akorát po povodních. Možná na těch záběrech hasičů, které tak obdivuje a kteří mi to pokaždé nevědomky "zavaří", viděla zrovna Oldu. Zdravím na dálku, jestli to náhodou čte. Vypadá to, že máme každý úplně opačné trable…"

Poznámka redakce: Podle průzkumů amerických neurologů Ogiho Ogase a Sai Gaddama z Bostonu preferují ženy "něžné svalovce". Podle studie zveřejněné v magazínu Psychology Today je přitahují zejména muži, kteří umějí projevit city, zároveň však při výkonu svého povolání používají fyzickou sílu.