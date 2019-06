Tomáš (27): Platím výživné na děti své bývalé. Ona se vrátila k jejich otci

„Než proběhnou všechny soudy a zbaví mě povinnosti platit výživné, budu solit peníze dál. Na děti, které mám sice rád, ale nejsou moje.“ Tomáš se dostal do potíží jen díky své důvěřivosti.

„Začátek vztahu je překrásný a spontánní. Minimálně první dva roky by člověk udělal pro idol svého srdce prakticky cokoliv. To je taky jediné vysvětlení toho, proč jsem se dostal do situace, která vypadá jako ze špatného románu. Momentálně platím výživné na děti své bývalé partnerky, které se jí narodily z předchozího manželství. Jak k tomu došlo?





Jednoduše – šíleně jsem se do Lucky zamiloval. Potkali jsme se na plovárně, půl dne jsem ležel na dece vedle ní, než jsem se ji vůbec odvážil oslovit. Slovo dalo slovo, měli jsme jedno rande za druhým a začali jsme spolu chodit. To nejdůležitější jsem věděl hned – že má dvě děti, kluky.

Neměl jsem s tím potíž, mám děti rád a Lucčiny děti zvlášť, vždyť byli její. Neměl jsem potíž svou lásku k celé nové rodině dokazovat. Nastěhoval jsem si je k sobě, ona se starala o domácnost, já o peníze, oba dohromady o děti. Idylka. O svém bývalém muži mluvila jen zřídka, děti si pořádně nebral, nikdy jsem ho neviděl.





Když utekl asi rok, uvědomil jsem si, jak strašně mi na mojí nové rodině záleží. Sám jsem z rozvedeného manželství, vždycky jsem snil o harmonickém domově. Požádal jsem Lucku o ruku a zároveň mě napadlo, že bych si kluky osvojil, když se s tátou nevídají a mně jsou tolik blízcí. Všechno jsme zrealizovali a já si bláhově myslel, že nás čeká šťastný osud.

Po pár měsících ale začaly u nás doma hádky, většinou kvůli tomu, že manželka bez vysvětlení odcházela a vracela se pozdě večer, o kluky jsem se mezitím staral já. V posteli taky žádná sláva, už to nebyla ta vášnivka, se kterou bylo každé milování svátek.





Pak přišla s tím, že se rozvedeme. Přivádělo mě to k šílenství, chtěl jsem situaci řešit, ale když jste na to sám, nic nezmůžete.

Nakonec jsme se rozvedli a soud stanovil výživné na děti, které jsem si osvojil. Odvolávat jsem se původně snad ani nechtěl, záleží mi na nich a částka nebyla tak velká, abych ji celkem v pohodě neutáhl. Časem jsem ale zjistil, že se Lucie nastěhovala ke svému bývalému manželovi! Na jejich děti ale zatím platím já…

Tomáš 27