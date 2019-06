Radim: Na internetu jsem zjistil, že manželka točí erotické filmy. Co dál?

Řidič kamionu Radim má o čem přemýšlet. Náhodou přišel na to, že tučné částky, kterými manželka Pavla vylepšovala rodinný rozpočet, pocházejí z natáčení erotických filmů „Ona neví, že to vím. Mám ji rád. Možná zapomenu… Ale odpustit?“

FOTOGALERIE

Radim nám napsal svůj příběh: „Jsem s Pavlou ženatý už nějaký ten rok, máme tříletého klučinu,“ napsal nám Radim svůj příběh do nové rubriky, ve které mají i chlapi šanci vzkázat nám své názory přes ženský webový magazín kafe.cz. Jeho příběh je jako ze špatného románu. „Kdyby mi to někdo vyprávěl, neuvěřím. Myslel jsem si, že máme normální šťastnou rodinu, ale teď mezi námi leží Pavlino tajemství, které jsem odhalil náhodou.



Jsem řidič kamionu. V době, kdy jsme se s Pavlou seznámili, jsem byl hodně venku. Ona pracovala jako účetní v jedné malé firmě. Bydleli jsme v pronájmu, sem tam se podívali na dovolenou u moře, dělali jsme výlety po republice a peněz měli tak akorát na pěkný život. Časem jsme si začali šetřit na vlastní byt, ale šlo to pomalu. Po večerech jsme u vína přemýšleli a snili, jaké to asi bude mít něco vlastního a upraveného k obrazu svému. Prostě byt snů.“

Když přišla Pavla do jiného stavu, Radim se chtěl věnovat víc rodině. „Začal jsem jezdit jen vnitrostátní trasy, abych byl častěji doma. Penízky byly menší a když šla Pavla na mateřskou, museli jsem sáhnout i na úspory původně určené na byt. Kluk se narodil zdravý, žena to zvládla na jedničku. Ale s penězi jsme dost válčili, takže se rozhodla jít zpět do práce, třeba i na kratší úvazek, aby přispěla do rodinného rozpočtu.“

Bývalý zaměstnavatel však místo zrušil. Pavla sice podle Radimových slov dostala odstupné, ale to se brzy rozpustilo v rodinných nákladech. „Pavle začalo martyrium hledání práce, jenže na malém městě tolik příležitostí v jejím oboru není. Už jsem se rozmyslel, že zase začnu jezdit dálkově, když žena přišla se zprávou o výběrovém řízení na manažerský post. Oprášila knihy a sešity z vysoké školy a učila se. Už vím, že to jen předstírala.

Čtrnáct dní nato v kuchyni na stole svíčky, víno, dobrá večeře… moje milovaná tu práci dostala. Kdybych byl věděl, co ta práce obnáší, zamknul bych ji doma!“

Hned první měsíc se na kontě objevila slušná suma. „Po čase začala Pavla jezdit na různé služební cesty a rauty… vůbec dneska nechci domýšlet, kde tehdy byla. Já nic netušil, žili jsme si hezky a časem si vzali hypotéku na náš současný byt.“

Všechno prasklo náhodou, když si Radim na internetu hledal podrobnosti ohledně příjemce zakázky na Slovensku „Na monitoru mi naskočila reklama na stránky pro dospělé a na fotce moje nádherná Pavla nahoře bez v sexy póze. Měl jsem napřed sto chutí ji přivolat, ať se jde podívat na svou dvojnici, ale pak mi došlo, že je to skutečně ona. Chtělo se mi řvát, brečet, žaludek a všechny vnitřnosti se mi promíchaly. Moje manželka si na manažerku jen hraje v pornu! Radši jsem si zabalil věci a vlastně utekl spát do auta s tím, že musím brzy ráno nakládat. Jinak bych ji snad zabil, potřeboval jsem si všechno srovnat v hlavě.

Jel jsem šňůru, takže jsem se vrátil zpět až po týdnu, rozhodnutý jí to vytmavit. Rozchod už mi nepřipadal tak dobrý nápad, trochu jsem vychladnul, ale věděl jsem, že něco udělat musím. Jenže… Nakonec jsem nenašel odvahu udělat nic. Při večeři mi Pavla řekla, že dala výpověď a vrací se k práci účetní. Ukázala mi smlouvu se základní školou, kde teď od nového školního roku bude dělat účetní a hospodářku.

Nevím, jestli jí z mého chování došlo, že jsem se něco dozvěděl. Nemám odvahu s ní o tom mluvit. Neřekl jsem jí, že to mám pořád v hlavě, jak mě trápí představy, co kde dělala a s kým. Hlavně ji mám rád. Snad to nějak přebolí a zapomenu. Ale jestli jí někdy úplně odpustím, to nevím.“