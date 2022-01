Jak se bavili bohatí v 19. století: Pořádali zájezdy, alby zažili bídu a utrpení

Zvláštní zábava bohatých

Na počátku 19. století začali bohatí občané z Londýna vyrážet do chudinských částí města jako do divadla. Bídný život chudé spodiny se pro ně stal zdrojem zábavy, která se brzy stala velkou módou. Tak vzniknul „slumming“ – výlety za chudobou, které se organizují i v dnešní době.

Slumová turistika

Slum – chudinská čtvrť se v 19. století stala symbolem hrozivé a temné stránky města, která naháněla strach. Výlet do lidských brlohů ale zároveň představoval pro vyšší vrstvy společnosti zábavu, sliboval dobrodružství a vzrušení, ale i chvilkový únik z pozlátkového života. Bohatí vyráželi do londýnského East Endu, aby viděli bídu a svrab nuzných obyvatel z chatrčí, špínu, hlad a neřest. Angličtí slumoví turisté brzy začali jezdit i do New Yorku, aby porovnali americké chudé prostředí s britským. Zájezdy si získaly velkou oblibu a rozšířily se po celých Spojených státech. V roce 1984 o tom vyšel článek v New York Times, který tuto turistiku nazval slumming: „… skupinky dam a pánů navštěvují slumy, aby se pokochaly pohledem na chudé.“ Slumming byl natolik oblíbený, že byl tento hovorový výraz zařazen do anglického oxfordského slovníku.

Boháč v kůži chudáka

Slumming, z počátku pouhá zvědavost a touha poznávat život v odvrácené části města, se postupně změnil v kratochvíli. Zámožnějším boháčům už nestačil pohled na žebráky, hladovějící děti, špínu a zkaženost. Chtěli si to na vlastní kůži vyzkoušet. V Americe tak vznikly první cestovní kanceláře a agentury, které pořádaly výlety i s průvodcem. Z výletů za chudobou se stal výnosný obchod. „Chudák s naditou peněženkou se tak ocitne ve srabu a špíně páchnoucích uliček. Na ulici si koupí jídlo chudých nebo se pokusí vyžebrat kus chleba. Večer se opije levnou pálenkou v krčmě, kde si zahraje karty a je většinou obrán, je svědkem opileckých hádek a rvaček. Zavítá do vykřičeného domu nebo stráví noc v náručí lehké ženštiny z ulice.“ Organizátoři brzy našli způsob, jak takový den svým klientům za příplatek zpestřit. Součástí výletů se staly sehrané scénky, které zařídily agentury. Zákazník, který si připlatil, se tak stal svědkem dramatické přestřelky gangsterů, potyček, rvaček na nože. Viděl krev a smrt. Tradiční slumming však po druhé světové válce postupně zaniknul.

Slumming dnes

Slumová turistika se v dnešní době opět stala populární. V roce 2019 se asijský slum Dharavi v Bombaji, jeden z největších na světě, stal nejoblíbenější turistickou atrakcí v Indii, kam pořádá zájezdy řada cestovních kanceláří. V návštěvnosti překonal i slavný chrám Tádž Mahal. Touhu vidět na vlastní oči chudobu prostřednictvím agentur lze uspokojit i v jiných chudinských oblastech po celém světě. Mezi nejoblíbenější patří Filipíny a Jihoafrická republika. Rozpadající se příbytky chudáků postavené ze všeho, co je k mání, navštěvují turisté v Los Angeles nebo Detroitu, v Evropě pak třeba v Berlíně. Největší slamy na světě ukazuje video. Na výlet s průvodcem do slumu a vrátit se v čase můžete vyrazit i v Praze. Místo chudoby však nahlédnete do období naší meziválečné historie.

