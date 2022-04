Už týden se chová slunce podivně. Vyvíjí nezvyklou aktivitu. Může ohrozit Zemi?

Digitální ilustrace zemské magnetosféry, která odráží sluneční vítr a záření ze Slunce.

I když jsou sluneční erupce poměrně běžným jevem, ty, které Slunce vysílá k naší Zemi poslední týden, znepokojují i vědce NASA. Silné sluneční erupce jsou v posledních dnech daleko silnější a častější, přičemž největší byly právě minulou středu a čtvrtek. I když NASA na toto riziko upozornila, stejně jako na zvýšenou možnost pozorování polárních září, síla erupcí byla překvapivá.

Rozpálené Slunce a obrovské skupiny slunečních skvrn na jeho povrchu jsou jen dalším důkazem, že se Slunce začíná probouzet z klidnějšího začátku slunečního cyklu. Ten začal již v roce 2019 a jedenáctiletý cyklus by měl vrcholit v roce 2025. Máme se tedy na co těšit a co to pro nás znamená?

Co jsou sluneční bouře?

Sluneční bouře a sluneční erupce probíhají na našem slunci prakticky neustále, jen nyní je jejich aktivita větší. Většina z nich je neškodná a lidé je ani nemohou pozorovat. NASA se jimi však zabývá, a kromě představení na obloze a krátkých výpadků rádiového vysílání ujišťuje, že nám žádné nebezpečí nehrozí. Naopak byla slibována velká a neobvyklá podívaná v podobě polární záře.

NASA přitom v tiskové zprávě k této události uvedla, že sluneční erupce jsou silné výboje energie, které mohou spolu se vzplanutími ovlivnit rádiovou komunikaci, elektrické rozvodné sítě, navigační signály a představují riziko pro kosmické lodě a astronauty.

Nejsilnější sluneční bouře v roce 1859

Nejsilnější sluneční bouře se udála začátkem září roku 1859. Na obloze rozpoutala neskutečnou podívanou a ukázala všechny barvy přírody. Tato polární záře byla velmi neobvyklá, ale ještě více neobvyklé bylo to, že se objevila tam, kde bychom ji nikdy nečekali, tady na Kubě, Havaji, v Kolumbii, Číně nebo Japonsku. Světlo bylo tehdy tak intenzivní, že podle toho, co se dnes říká, horníci ve Skalistých horách popíjeli ranní kávu a představovali si, že den už začal, zatímco ještě ani neskončil. Později dva angličtí amatérští astronomové Richard Carrington a Richard Hodgson zjistili, že se jednalo o extrémní sluneční bouři, která se zapsala do dějin jako Carringtonova událost. Je dosud nejsilnější geomagnetickou bouří způsobenou činností Slunce, která byla kdy zaznamenána.

Nejsilnější bouře jsou vzácné a mohou způsobit problémy s infrastrukturou, jako jsou satelity nebo elektrické vedení. K jedné z větších erupcí došlo minulou středu a čtvrtek 20. a 21. dubna, kdy observatoř NASA Solar Dynamics Observatory zachytila Slunce v akci. Jednalo se o středně velkou erupci, která byla jen jednou z desítek plazmových projektilů, které Slunce vyprodukovalo během několika hodin.

Erupce v dubnu 2022

Ač tedy NASA upozornila, že sluneční erupce budou silnější než obvykle, Národní úřad pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration) avizoval, že v příštích 24 hodinách je mírná pravděpodobnost výskytu polárních září. Země totiž nebyla zcela v dosahu odpalu, takže i když došlo i k nejsilnější třídě slunečních erupcí, třídě X, největší z nich vyšly ze sluneční skvrny AR2992. Ta se nachází na okraji Slunce a je Zemi velmi vzdálená a směřovala mimo naši planetu.

Pokud jste se tedy těšili na polární záři, nezbývá než si počkat na další sérii slunečních erupcí.

