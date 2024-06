Úspěšná „hoštická“ trilogie režiséra Zdeňka Trošky měla mít na přání diváků čtvrtý díl a byl prý už k němu připravený scénář a smlouva. Z natáčení nakonec sešlo. Zda je divák ochuzen, či je dobře, že zůstalo jen u „trojky“, se už nedozvíme. Ví se jen, o čem měl být, a proč nespatřil světlo světa.

Srdcová záležitost

Slunce-senová trilogie je pro pana Trošku srdcovou záležitostí. Už jen proto, že do něho obsadil snad všechny obyvatele své rodné vesnice, malou roličku v něm měla i jeho maminka – coby matka doktora Káji Kroupy, starého Konopníka hrál jeho otec Václav, a odehrává se u něho „doma“.

Dle připravované první verze scénáře se čtvrtý díl měl jmenovat Slunce, seno, ufoni. Měl být o tom, že v Hošticích přistane létající talíř a mimozemšťané unesou jako lidský vzorek babču Škopkovou. Jenže…

Překážky

V době práce na scénáři a přípravě filmu se pan režisér z nějakého důvodu nepohodnul s Helenou Růžičkovou a moc nechtěl, aby v něm hrála. To měla vyřešit úprava scénáře dle návrhu scénáristy Petra Markova. Škopkovi měli jet ve svém gazíku na pole, uvidět UFO, z nepozornosti vjet na koleje a měl je smést vlak. Paní Růžičková se to prý dozvěděla a přípravě filmu měla bránit. Příprava se tak protahovala...

Jistou roli v průtazích měly hrát i finanční prostředky, které se Troškově týmu nepodařilo sehnat v časovém horizontu, se kterým počítali. Když je sehnali a Troška s Růžičkovou se usmířili, bylo již pozdě. Někteří herci, kteří do série patřili, bohužel již nežili.

Během pouhých pěti let nejdříve zemřela Marie Švecová (Keliška), Josef Stárek (doktor Kája Kroupa) a Miroslav Zounar (předseda JZD). O rok později „babka“ – Valerie Kaplanová a Vlastimila Vlková (Cecilka). Nakonec i farář Otík, tedy jeho představitel Luděk Kopřiva. Odešel také Jiří Růžička (tlustý Josef), dnes už není mezi námi ani Helena Růžičková.

Vzpomínky

Možností bylo přepsat celý scénář. Nakonec se Troška rozhodl čtvrtého dílu vzdát. Pokud by se díl natočil, chyběly by v něm postavy, které k trilogii patřily. „Byl bych opravdu rád, kdyby to byly jiné okolnosti než to, že většina lidí, kamarádů, herců a pro mě blízkých lidí bohužel zemřela, ale tak to je, a to je prostě život,“ řekl před pár lety Zdeněk Troška.

Hoštická trilogie zůstane trilogií, která má dodnes své příznivce, kteří se na ni znovu rádi podívají. Výběr jiných herců by byl jistě dobrý, na to má režisér nos, ale asi je dobře, že nám své Hoštice zanechal s těmi herci, se kterými si je spojujeme.

