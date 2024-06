Troškova trilogie dodnes patří mezi nejoblíbenější české komedie. Srdce diváků si získala nejen svým humorem, ale také autenticitou, kterou mu dodali jak profesionálové, tak neherci z řad obyvatel Hoštic. Kolik nezapomenutelné babky dostaly za svou práci?

Marie Pilátová, Marie Švecová nebo Vlastimila Vlková. I když se tyto dámy poprvé v životě objevily před kamerou až v důchodovém věku, do historie české kinematografie se zapsaly nesmazatelnou tuší.

Jejich postavy Konopníkové, Kelišky a Cecilky dodaly filmu to pravé koření, které baví diváky dodnes. Byly to právě ony, jež podle legendárního humoristy Jiřího Lábuse, jenž si zahrál roli živočicháře Bédi, přispěly k úspěchu celé trilogie.

„Zdeněk Troška v té vesnici žil, místní lidi znal dokonale. Udělal velmi dobře, že mezi herce vložil i neherce. Celému filmu to prospělo. Hlavně té autenticitě,” prozradil v rozhovoru pro Život v Česku.

Babky ze Slunce, seno…

Každá z babiček do své role dodala kus sebe sama. Keliška si diváky získala svým přirozeným humorem a neotřelými hláškami. Byla jak komická, tak lidská a srdečná.

Postava Konopníkové, plná životní energie a lidové moudrosti, nám ukázala, že na sto procent se může žít i v pokročilejším věku. Stejně jako Cecilka, která vytvořila nezapomenutelnou dvojici s farářem Otíkem.

K věrohodnosti jejich postav přispěl také fakt, že se nemusely přetvařovat. „Dobře jsem věděl, do jakých rolí je obsadit. Stačilo je jen zbavit trémy a ostychu,” prozradil Troška v rozhovoru pro Šíp.

Proto je neurazilo, že v trilogii byly vykresleny jako prototypy vesnických drben. „Ukažte mi ženskou na vsi, která se nezajímá o dění kolem sebe. Ta, jež přijde jó s pikantní informací, je uznávaná alespoň do momentu, než ji trumfne jiná. A tak se snaží,” dodal režisér.

Při natáčení si proto jak štáb, tak neherci užili spoustu legrace. Například Marie Švecová alias Keliška si do Itálie, kde se tvořilo Slunce, seno, erotika, na celý týden připravila vajíčka na tvrdo a řízky. Místní kuchyně ji totiž nelákala. I přesto jednoho dne neodolala a zkusila paellu. Bohužel to dopadlo tak, že se z ní pozvracela.

Vlastimila Vlková neboli Cecilka zase pobavila přihlížející ve chvíli, kdy měla ve slavné scéně třetího dílu při spatření nahých mužů omdlít. „Ona se místo toho k jednomu chlapci přitulila, rozzářila se a řekla nadšeně ááá. Já ji říkám: ‚Vlastičko, to nemůžete, to by bylo do jiného filmu.‘ A ona na to, že mám počkat, že si to musí pořádně prohlédnout, že už to třicet let neviděla,” vzpomínal Troška pro iprima.cz.

Peníze za zábavu

Není divu, že se hoštické staré dámy na natáčení těšily. Nejen kvůli zábavě, ale také honoráři.

V době, kdy jejich průměrný důchod činil 350 korun si totiž za každý natáčecí den odnesly až sto dvacet korun na ruku. Například Marie Pilátová si tak za Slunce, seno, jahody přišla na 1800 Kčs, za druhý díl 2000 Kčs a za Slunce, seno, erotika z roku 1991 7000 Kč.

„Báby tak byly každý ráno seřazené na návsi a po vsi běhaly i ty, které ani nohy neměly,” prozradil se svým typickým humorem Zdeněk Troška.

Zdroje: www.sip.denik.cz, www.zeny.iprima.cz, www.zivotvcesku.cz, www.woman.tiscali.cz