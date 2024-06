Cenzurou soudruhů neprošlo nic, v čem by obyčejné slovní spojení mohlo být – i snad jen v té nejbujnější fantazii – považované za útok proti socialistické společnosti. Troška měl štěstí. Jeho dnes již kultovní komedie neskončila v trezoru, jen musely zmizet některé scény, což ho velmi mrzelo…

Pozadí hoštické „blázniviny“

Bylo to někdy na počátku 80. let, kdy režisér Zdeněk Troška na každoroční schůzi představitelů Barrandovských filmových ateliérů, kde se probírala také finanční situace, vznesl otázku, proč musíme dovážet za drahé peníze bláznivé italské komedie jako Cukr, med a feferonka, když si podobné blázniviny můžeme natočit sami. Tehdy mu ředitel řekl, ať si to teda zkusí a stejnou natočí.

Troška výzvu přijal, oprášil svůj školní scénář s názvem Ta naše vesnička česká, přimíchal do něho vzpomínky z dětství, dobu, příběhy, které zažil a skutečné postavy… Scénář se už „psal sám“. Jen ho režisér okořenil humorem. Děj zasadil do svých rodných Hoštic, ve kterých ho i točil. Do rolí obsadil všechny obyvatele, takže jejich lidové hlášky znějí zcela věrohodně, šanci dal začínajícím hercům i nehercům a „pojistil“ to známými hereckými tvářemi. Dal mu název, jak víme, Slunce, seno, jahody. Spoluautorem scénáře byl Petr Markov.

„Ty, ty, ty!“

Kvůli přísné cenzuře tehdejší komise neměla komedie „ohlášenou“ premiéru, na které by se sešly celebrity, a poprvé se vysílala pouze v jednom pražském kině. Něco si Troška uhájil, přesto i tak se musely vystříhat některé scény a film je proto o deset minut kratší než původně natočená verze. Komisi například vadilo, že předseda JZD Pepa Rádl (Miroslav Zounar) nosí kovbojský klobouk a žvýká žvýkačku či sirku, což až příliš připomínalo „americký styl.“

Ohradily se i tehdejší Československé státní dráhy (ČSD) s tím, že na žádném úseku drah není nutné, aby si cestující museli přesednout na druhou stranu a vlak vyvážit, aby se nepřevrhnul, ani že by kvůli zpoždění nezastavil, jak zní v úvodní scéně slavná hláška z úst krásné průvodčí Helenky (Vlasta Mészárosová).

Poslechnout si ji můžete na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Něco jako milosrdnou lží do své komedie Troška vpašoval řídící Václavku Hubičkovou v podání Jiřiny Jiráskové, která měla „stopku“ – nesměla hrát. Do této role byla schválená Laďka Kozderková. Ta po dohodě s režisére na poslední chvíli „onemocněla“ a náhradním řešením tudíž byla paní Jiřina, která v době natáčení „naštěstí“ trávila čas na své chalupě, jen pár kilometrů od Hoštic a byla ochotná nepříjemnou situaci zachránit, za nemocnou kolegyni zaskočit.

„Šmik“ a ven

Kromě toho, že byly ze snímku vystřižené či změněné části textu, jako třeba, že je Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) špión a diverzant, nebo na pouhé „vesele“ změněné „děti, s úsměvem, šťastným úsměvem,“ jak původně volala na děti řídící Hubičková, což bylo považované jako znevážení vítaní delegace.

Ze snímku ale byly vystřiženy celé scény, které si pak přetočené či upravené alespoň částečně Troška dokázal prosadit do dalších dílů. Za zesměšňování důchodců komise považovala rozmluvu „babky“ s kohoutem, který sedí na pelesti její postele. Jistý soudruh zase tvrdil, že je zostuzena jeho babička, když si obyvatelka Hoštic Matoušková měla „osedlat“ koště, a tak mohla být považovaná za čarodějnici.

Největší problémy, jak se nelze divit vzhledem k tehdejší době, byly se samotnou postavou faráře Otíka. Kromě upravených dialogů byla v prvním díle vystřižená scéna, kdy promlouvá o „bejlí nečistém a nutnosti likvidace hříchu“ a následné radosti jedné z drben, že se „bude likvidovat“. To si komise vyložila po svém...

Navzdory tomu zaznamenal zejména první díl trilogie zcela nečekaný divácký ohlas, proslavil Hoštice a i po čtyřiceti letech od natočení se film těší oblibě.

Pár scének z prvního dílu komedie vám můžete připomenout následující video, pár perliček také galerie:

Zdroj: Youtube

