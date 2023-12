Externí autor 19. 12. 2023 14:11 clock 3 minuty

Malý Jirka Škopek rozhodně patřil mezi nejvýraznější postavy trilogie Slunce, seno... a diváci jej dodnes milují. Co se ale vlastně stalo po natáčení s hercem, který jej ztvárnil? Ze světa filmu nadobro odešel a rozhodl se realizovat zcela jinde.

Martin Šotola se narodil 19. dubna 1976 v Praze. Už krátce po svém narození získal roli miminka v seriálu Nemocnice na kraji města. Ve dvou letech se objevil v pohádce Arabela a následně v několika televizních filmech. Zlom pro něj přišel v roce 1983, kdy si jej všiml režisér Zdeněk Troška.

Nezapomenutelná role

Ten jej obsadil do role Honzíka v rodinném filmu Bota jménem Melichar. Martin Šotola se před kamerou natolik osvědčil, že se jej Zdeněk Troška rozhodl vzít i do svého jiného filmu. A sice do dnes již kultovní komedie Slunce, seno, jahody. Zde si Martin zahrál filmového syna Heleny Růžičkové, Jirku Škopka. A tuto postavu si diváci nesmírně oblíbili. Právě z jejích úst totiž zaznělo několik legendárních hlášek, které postupem času takřka zlidověly.

Je ale pravdou, že pro samotného Martina nebylo natáčení úplně jednoduché. Jeho filmová matka neměla před kamerou slitování a při natáčení mu uštědřila několik opravdových facek a pohlavků. Přesto se mladý herec snažil zadržovat slzy. Měl totiž za to, že se při natáčení zkrátka nepláče.

Vycházející hvězda

A protože Slunce, seno, jahody sklidilo obrovský úspěch, dočkal se snímek ještě dalších dvou pokračování s názvem Slunce, seno a pár facek a také Slunce, seno, erotika. V obou filmech si Martin Šotola roli Jirky pochopitelně zopakoval.

Během toho se objevoval ale i v jiných filmech. Postupem času však začal o herectví ztrácet zájem. Po snímku Záhada hlavolamu, který byl natočen v roce 1993, Martin překvapivě ukončil svou hereckou kariéru. Místo pokračování ve filmovém průmyslu si vybral klidnější život a věnoval se studiu. Tím se uzavřela kapitola jeho dětské herecké dráhy a otevřel se nový směr jeho života​​.

Z herce aktivistou

Martin se již řadu let zajímal o ekologii, což se nakonec projevilo i v jeho profesním životě. Dnes působí ve spolku AutoMat, kde se věnuje projektům jako Sousedské slavnosti. Tyto akce prosazují lepší životní prostředí ve městech a podporují rozvoj veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Jeho život nyní zcela naplňuje práce na projektech, které spojují jeho koníček s profesním zaměřením​​.

Překvapivá proměna

Dnes je z Martina Šotoly úspěšný muž, který je maximálně naplněn svou prací. Jeho proměna z dětského herce v aktivistu za životní prostředí je příkladem toho, jak mohou životní zkušenosti vytvářet nečekané cesty a směry v životě. Co říkáte na jeho proměnu?

close info Instagram/zazitmestojinak zoom_in Martin Šotola se změnil k nepoznání

