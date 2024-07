Externí autor 14. 7. 2024 clock 4 minuty gallery video

Dnes již legendární trilogie režiséra Zdeňka Trošky letos slaví čtyřicet let od uvedení. Poprvé se v kinosálech objevila v roce 1984 a tolik pomyslných svíček na dortu je třeba pořádně oslavit. Do filmových Hoštic se tedy nedávno sjeli fanoušci z celé republiky a nechyběl ani samotný režisér.

K tomuto krásnému výročí se v sobotu 6. července v Hošticích u Volyně konal festival, fanoušci Troškových komedií zdě měli spoustu kratochvílí spojených s natáčením jejich oblíbeného filmu. Na místě měl premiéru i dokument o natáčení Slunce, seno, jahody.

Na místě nesměl chybět samozřejmě ani strůjce této kopy legrace, režisér Zdeněk Troška, kterého jsou Hoštice vískou, kde vyrůstal. S nostalgií v hlase zavzpomínal, jak se to tehdy celé seběhlo.

„Zavolal si mě ředitel a říká: Hele, ten film vzniká mimo dramaturgický plán Barrandova a nemám pro tebe žádný štáb, když si seženeš nějaký lidi, kteří jsou volní a půjdou s tebou, tak si to natoč. Takže jsme začali natáčet asi ve dvanácti lidech, všichni to dělali s velkou láskou, protože to brali jako bezvadný prázdniny,“ prozradil v rozhovoru pro Český rozhlas a dodal, že film šel tehdy do kina takzvaně „na tajňačku“.

Úspěch slavila pojízdná postel

Troškovi fanoušci mohli navštívit areál bývalého JZD, kde probíhal hlavní program. Viděli skutečné kulisy, prošli se po návsi, avšak pro obrovský zájem se ne na všechny dostalo. Cenou útěchy jim mohla být jedna z výše zmíněných kratochvílí. Byla to pojízdná postel staré babičky, která ve filmu pro lumpárnu také nešla daleko.

„Pojízdná postel má elektromotor, velkou baterii a ovládání, takže jezdí třemi rychlostmi dopředu a jednou rychlostí dozadu. Snažili jsme se, aby vzhled maximálně odpovídal filmu, pouze jsme museli udělat drobné úpravy, hlavně na předním čele, přes které by naše řidička neviděla,“ líčí Martin Krtek, který měl na starost pojízdnost postele.

Na akci údajně dorazilo přes pět tisíc lidí, což jen dokazuje to, jak jei po tolika letech Troškova trilogie stále populární. Hlášky z těchto filmů již zlidověly, a to přitom dost dobře ani vzniknout nemusely. „To si nedovedete představit, co to bylo za hrůzu. Ti do mě šili, řekli mi, že to je vulgární film, že jsem urazil socialistický dnešek a socialistickou vesnici a že by měl být zakázán,“ prozradil Troška pro web Novinko.cz a dodává, že málem dostat pětiletou stopku na natáčení.

Národ je ohledně těchto filmů ale stále rozdělen, jedni je milují, druzí je berou jako ne příliš povedený počin s laciným humorem. Zdeněk Troška ohledně tohoto má ale jasno. „Podívejte se, čtyřicet let uběhlo a tady je narváno, je to tady jako na Woodstocku. Máme o to větší radost, že ten film lidi pořád oslovuje a že je těší,“ pochvaloval si režisér hojnou fanouškovskou účast.

Přijeli fanoušci až ze Slovenska

To, že trilogie disponuje velkou oblíbeností potvrzuje i fakt, že do Hoštic dojeli nadšenci až ze Slovenska. „Můžu říct asi za všechny Slováky, že celá trilogie je u nás snad oblíbenější než u samotných Čechů a Moraváků, milujeme ji,“ citují slova pana Františka Novinky.

Ve filmu podle Trošky nakonec chybí jen devět minut, jednalo se o scény, kde se například hovořilo o tom, že Šimon Plánička je špion a diverzant. I bez těchto momentů je ale Troškovo dílo pro diváka dostatečně uspokojivé a na televizních obrazovkách trhá rekordy ve sledovanosti dodnes, a to napříč generacemi.

V tomto videu se navíc můžete podívat, jak natáčení probíhalo, jak se herci i štáb připravovali, a nahlédnout tak maličko do zákulisí jedněch z nejoblíbenějších českých filmů vůbec.

