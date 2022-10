Video: Ohromující detailní záběr Slunce se nepodobá ničemu, co jste kdy viděli

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Snímky či záběry z vesmíru pořízené sondami, teleskopy a různými planetárními vozítky nadšence pro vesmír vždycky potěší. Amatérský „astronom“ potěšil své fanoušky na sociálních sítích neuvěřitelným videem Slunce, které vtipně opatřil titulkem: Na Slunci je mejdan, ale nejste zváni.

Úžasné záběry ze dvorku

Mladý nadšenec vesmíru a pozorovatel oblohy A. McCarthy pořídil pětihodinové video Slunce zblízka svým speciálním slunečním dalekohledem. Video zrychlil z 1800x na 3600x, aby bylo vidět, jak se tam všechno pěkně hýbe. Zachytil neuvěřitelné detaily. Jsou dokonce vidět proudy plynů. Z videa je také patrné, jak je naše planeta Země proti naší hvězdě malinká.

Obrovský ohlas

Video umístil na Twitter s komentáři „Nezkoušejte to, pokud nevíte, co děláte,“ nebo „Pokud namíříte dalekohled na Slunce, oslepnete nebo založíte požár.“ Jeho příspěvek okamžitě získal 25 000 lajků a nadšenci ho komentovali slovy, bláznivé, krásné záběry, super. „Je naprosto ohromující, že takovou úroveň detailů získáte za svůj vlastní rozpočet na svém vlastním dvorku,“ napsal jeden příznivec. Jiný vtipně podotknul: „Pravděpodobně si nemusel dělat starosti s nedostatkem světla.“ Jeden z dalších přiznal, že by takovou sluneční party nezvládnul.

„Páni, to zařízení mu umožňuje zaostřit na vzdálenost 93 milionů mil. To je fakt super. Pokud je to pravda,“ zněl jeden z komentářů. Tak snad je. McCarthy se nikde nepochlubil, jak svůj dalekohled vyrobil a neuvádějí to žádné zdroje.

