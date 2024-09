Ne vždy je nutné, abychom v případě zdravotních obtíží ihned běželi do lékárny a utratili velké množství peněz, aby nám bylo lépe. Někdy plně postačí, když sáhneme po surovině za pár korun. To platí i v případě slunečnicového oleje.

Slunečnicový olej

Slunečnice neboli Helianthus je rostlina původem z jihu Severní Ameriky. Už je to hezkých pár set let, kdy se tato blahodárná rostlina dostala také do Evropy.

Ačkoliv byla dříve považovaná pouze za okrasu zahrad, dnes je tomu úplně jinak. Slunečnice je sice stále krásná, je však také hojně využívaná pro své blahodárné účinky na lidské zdraví.

Plodem slunečnice jsou slunečnicová semínka, která lidé s oblibou konzumují. Ačkoliv mají poměrně vysoký počet kalorií, pro organismus jsou zázračná.

Ze slunečnicových semen se také lisuje olej. Prvním člověkem, který dostal nápad ze semen slunečnice vylisovat olej, byl ruský rolník Bokarev.

Stalo se tak roku 1840 a dnes bychom všichni za tento jedinečný nápad měli být vděční. Slunečnicový olej nejspíš všichni znáte a používáte ve své kuchyni.

Zázrak na hleny

Pro smažení slunečnicový olej sice není zcela vhodný, pokud jej ale používáte nerafinovaný a do studené kuchyně, chybu neuděláte.

Klíčení slunečnice:

Zdroj: Youtube

Mimo kuchyni má však slunečnicový olej pro naše tělo celou řadu zdravotních benefitů. V první řadě musíme zmínit, že má detoxikační účinky.

Pravidelná konzumace tohoto oleje vaše tělo pročistí a zbaví škodlivých toxinů. Vléčit pak dokáže záněty dutin a průdušek, poradit si umí také s nepříjemnou bronchitidou.

K léčbě zánětů jej používáme především pro jeho schopnost vyhánět z dutin hleny a nadobro vás zbavit zahlenění. Odborníci na alternativní způsoby léčení se shodují, že v tomto ohledu funguje slunečnicový olej lépe, než drahé přípravky z lékárny.

Využít jeho účinků můžete také v případě, že vás trápí zatuhlé svaly krku. Stači s trochou oleje promasírovat zatuhlé svaly a problém je vyřešený.

Skvělou volbou je pro kuřáky a jejich nehezky zažloutlé zuby. Pokud si po běžném vyčistění zubů zubní pastou dočistíte chrup slunečnicových olejem, snadno se zbavíte zažloutlého odstínu. Uzdravit dokáže i nemocné dásně.

