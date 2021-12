Záhadná smrt Agnès Sorel: Proč zemřela králova milenka s odhaleným ňadrem?

Panna s dítětem a anděly byla symbolem mateřství nikoli nahoty.

Když ve svých osmadvaceti krátce po porodu oficiální milenka francouzského krále Agnès Sorel zemřela, nikoho to nepřekvapilo. Uprostřed zimy cestovala kočárem těhotná, aby se přidala po bok krále Karla VII. Francouzského, který byl tou dobou v Normandii. V roce 2005 ovšem analýza jejích pozůstatků potvrdila přítomnost rtuti.

Kdo byla Agnès Sorel?

Agnès Sorel nebyla jen tak nějakou lehkou děvou, která se zalíbila králi. Naopak to byla velmi inteligentní, milá a půvabná žena, která ve svých dvaceti sice králi zamotala hlavu jako žádná jiná, ale nestála za tím vypočítavost ani manipulace. Agnès byla živá, nekonvenční a krásná nejen navenek. Ostatně o tom, že měla na krále pozitivní vliv, psal i historik Henri Martin v roce 1855. Doslova prohlásil, „Sorel přinutila krále překonat svou lenost.“ Karel VII. v té době nejevil velký zájem vlastně o nic. O Agnès Sorel se tvrdí, že ho doslova vytáhla z deprese, což se s odstupem zdá být víc než trefné.

Za vším hledej Agnès Sorel

Historici se shodují, že nebyla jen pouhou milenkou, ale skutečnou hybnou pákou a nepochybnou oporou Karla VII. Stala se první ženou ve Francii, která nesla oficiální titul královské milenky, což bylo nejvyšší možnou poctou a legalizací vztahu s ženatým králem. Ten, stejně jako mnozí další vysoce postavení muži, měl spíš harém žen, které jej neustále následovaly. Agnès a Karel spolu měli celkem tři dcery, král jí věnoval zámeček Château de Loches, jenž se stal její osobní rezidencí a kde i on trávil svůj volný čas. Králova milenka ale ovlivnila víc než jen panovníkův odpočinek. Přinutila ho skutečně vládnout i když v době, kdy dvě třetiny Francie nepatřily jemu, bylo jeho království spíš zoufalé. Do dvou let se podařilo Francii opět sjednotit až na několik menších území.

Dame de Beauté alias Agnès Sorel

Králova favoritka představila dvoru i novou módu. Její hluboké výstřihy a odhalený dekolt prozrazovaly detaily ženského těla, čímž mnohé dráždily. A to doslova i do písmene. Arcibiskup z Remeše Jean Jouvenel des Ursins krále nabádal, aby udělal přítrž módnímu stylu své milenky. To je patrně také důvodem, proč byla Agnès několikrát zpodobněna s odhaleným ňadrem. V případě díla Jeana Fouqueta se uvádí, že předlohou byla Agnès. Fouquet ji zobrazil jako Madonu s dítětem obklopenou anděly. Jenže jde de facto o figuru boží matky a obraz znázorňující mateřství, se kterým obnažené ňadro souvisí. Později byl tento obraz předlohou i dalším dílům. I vzhledem k Agnèsině odvážnému šatníku jí už půl nahého hrudníku nejen zůstalo, ale stalo se ikonickým zpodobněním její osoby.

Smrt Agnès přišla náhle

Když mladičká milenka zemřela po krátké nevolnosti, oficiální příčinou smrti byla stanovena úplavice. Samozřejmě se už v té době spekulovalo o nepřirozené smrti a možnosti, že se stala obětí vraždy. Mezi jinými by se to velmi hodilo i Karlovu synu, který otce nesnášel a rozhodně by uvítal i likvidaci milenky, jež byla králi nebývalou oporou.

Když se v roce 2005 po provedených analýzách ostatků Agnès zjistila přítomnost rtuti, vír pochyb a spekulací se dal opět do pohybu. Jenže vysvětlení jejího úmrtí může být mnohem prostší.

Proč si smrt přišla pro královu favoritu tak brzy?

V době Agnèsina života byla rtuť také součástí kosmetiky, kterou ženy používaly. Roky užívání líčidel a barviv mohly zahubit i Agnès. Rtuť sama o sobě byla používána také jako lék proti parazitům, resp. k odčervení. Králova favoritka tak mohla nechtěně přivodit smrt sama sobě i svému dítěti. Pokud se snažila problémy se zažíváním léčit, je možné, že použila nadměrné množství rtuti. Fakt, že se za příčinu smrti považovala úplavice, tomu nahrává. Na zbytcích útrob jejích ostatků byly nalezeny také pozůstatky vajíček parazita, takže se skutečně má za to, že měla důvod sama rtuť použití.

