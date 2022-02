Jak vnímaly matky ve středověku, když jim umíralo jedno dítě za druhým

Středověcí rodiče milovali své děti stejně jako ti dnešní.

Foto: Karl Gottlieb Wenig / Creative Commons, volné dílo

Staré rodinné kroniky, které mapují rod až hluboko do minulosti, bývají často plné údajů o tom, kolik dětí manželům zemřelo. Bylo to velmi běžné, a to nejen díky absenci zdravotnické péče, nedostatečné hygieně nebo nemožnosti zachránit život buď dítěte, nebo matky. Jak rodiče utrpení nad ztrátou dítěte, či spíše dětí, prožívali?