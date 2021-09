Vzpomínáte na Smrt stopařek? Toto je skutečný příběh vraha. Je horší než film

Stopařky - ilustrační foto

V roce 1979 se režisér Jindřich Polák rozhodl natočit drsný thriller po vzoru amerických filmových dramatů. Pro námět nemusel chodit daleko. Rok předtím byl v Praze popraven Miroslav Somora, který brutálním způsobem zavraždil dvě mladé stopařky. Režisér si příběh upravil pro potřeby filmu a šokoval snímkem, který normalizace nepamatovala.

Role obětí si zahrály Dagmar Patrasová s Janou Nagyovou. Dlouho nebylo jasné, kdo bude hrát vraha. Tvůrci do této úlohy nechtěli obsadit žádného českého herce, protože by mu hrozilo, že si ho diváci zaškatulkují jako nebezpečného psychopata a na další role bude moci zapomenout. Volba nakonec padla na polského herce Marka Perepeczka. Urostlý kulturista měl povahu jemnou jak jehně a Dagmar Patrasová ho musela silně vyprovokovat, aby ji před kamerou začal škrtit, ale ve filmu zapůsobil dokonale. Pro diváky zůstal symbolem děsu.

Po dvojnásobné vraždě se filmový vrah pokusil uprchnout za hranice a vzal si s sebou jako rukojmího syna své bytné. Následovala dramatická honička s policií, na jejímž konci byl prchající zastřelen. Nic z toho se ale v reálném životě neodehrálo. Osud skutečného vraha byl mnohem prostší.

Deviant už od mládí

Miroslav Somora pocházel ze slovenské obce Teplička nad Váhom a v době činu mu bylo 32 let. V minulosti byl už několikrát trestán za loupežná přepadení a znásilnění, a dokonce se mu podařilo utéct z psychiatrického zařízení, kde měl podstoupit sexuologickou léčbu. Jakkoli byl už od mládí zvrácený, našel si manželku a vychovával dvě děti.

Již den před vraždou Somora svezl svým nákladním vozidlem značky Roman jednu stopařku a cestou ji znásilnil. V noci potom zajel k nádraží v Trenčíně, kde dvě mladé dívky právě zmeškaly vlak do Strečna. Somora jim nabídl svezení. Děvčata se v kabině náklaďáku uvelebila a zanedlouho usnula. Vrah zastavil, vytáhl masivní klíč na utahování kol a dívky jím mlátil tak dlouho, až upadly do bezvědomí. Potom je ubodal nožem a na jedné z nich vykonal pohlavní styk.

Mrtvá těla Somora vysvlékl donaha a pohodil na skládce u Valašských Klobouk. Pak se vrátil domů k manželce a dětem.

Usvědčil ho nesprávně zaparkovaný náklaďák

Policie si pro něj přišla hned za dva dny díky oznámení pozorného svědka, který si nákladního vozu u skládky všiml a nešlo mu do hlavy, proč automobil nestojí ke skládce korbou, ale přídí. Z takto zaparkovaného vozidla přece nešlo nic vyklopit! Dotyčný svědek se šel později na místo podívat a s hrůzou objevil mrtvoly dívek. Vrah se ani nenamáhal je pořádně zahrabat.

Somora nezapíral. Beztak by mu to nebylo nic platné, protože ho policisté zatkli ve chvíli, kdy se v kabině náklaďáku snažil umýt krvavé skvrny. Soud vyloučil možnost, že by se ještě mohl napravit, a odsoudil ho k smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán hned za půl roku po zločinu.



