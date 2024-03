V českém filmu ztvárnil jen jednu roli, ale na tu se nedá zapomenout. Objevil se jako slizký vrah v kriminálce podle skutečné události, Smrti stopařek. Urostlý násilník byl v civilu nádherný muž. V životě měl ale jen smůlu, což se odrazilo v tom, že se neskutečně přejídal. Pamatujete si na něj?

Onen násilnický vrah ve filmu Smrt stopařek byl polský herec Marek Perepeczko, známý jako nejen filmový, ale i divadelní herec. S tímto fešákem, jímž ve skutečnosti byl, se ale život rozhodně nemazlil.

Marek Perepeczko se narodil 3. dubna 1942 ve Varšavě a jeho herecká cesta začala v Poetickém studiu Andrzeje Konice v TVP. Vedla na prestižní Státní divadelní akademii Alexandra Zelwerowicze, kde se zdokonaloval v hereckém řemesle. Na téže škole také v roce 1965 absolvoval.

O Perepeczkově herecké všestrannosti svědčí jeho angažmá v klasickém divadle Rozmailosti ve Varšavě a režie v divadle Komedia. Byl mužem mnoha talentů, proto je trochu paradox, že české publikum má tohoto sympaťáka spojeného jen s jedinou, a to velmi zápornou rolí.

close info Filmové studio Barrandov / Miloslav Mirvald, CC 3.0 / Filmové studio Barrandov / Miloslav Mirvald, CC 3.0 zoom_in Marek Perepeczko

Smrt stopařek – na jeho roli nejde zapomenout

V Čechách natočil pouze jediný film, Smrt stopařek. Našel ho tehdy režisér Polák v barrandovské kartotéce a do hlavní role jej obsadil proto, že mu připadal velmi autentický. Pepereczko se tehdy kvůli této roli na čtyři měsíce vyvázal z varšavského angažmá. Natáčení brutální role mu v Čechách totiž zabralo pozoruhodné čtyři měsíce v kuse, což nebylo v té době obvyklé.

Ve filmu hrál řidiče kamionu. Ovšem ten v reálu řídit herec neuměl, takže jízdu jen imitoval a ve skutečnosti seděl jen v kabině posazené na korbě jiného vozu. Dokonce ani hlas ve filmu nebyl jeho, daboval ho český herec Vilém Besser.

Jeho herečtí kolegové ze Smrti stopařek o něm říkali, že byl velmi milý člověk. „Měl krásnou manželku Agnieszku, jezdila za ním na natáčení, byla to vysoká elegantní blondýna. Tvořili nádherný pár. Vypadal jako hromotluk, ale byl to velice něžný člověk, jeho vzhled odporoval tomu, jaký byl: sečtělý, skvělý, úžasný. Když mě měl škrtit, projevila se jeho křehká duše, nechtěl mě stisknout. Řekla jsem mu, ať se nebojí, a on mě chňapnul tak, že jsem měla pár dní jeho prsty otisknuté na krku,“ vzpomíná na Marka Dagmar Patrasová, která si zahrála právě jednu ze zavražděných stopařek.

Mnohé nezapomenutelné role, všechny ale v Polsku

I když u nás si zahrál jen v jediném takto známém filmu, rolí měl za sebou mnohem více, a to zejména v Polsku. První Perepeczkova významná filmová role přišla ve filmu Andrzeje Wajdy Popel. Uznání a přízeň diváků si pak získal i ztvárněním role v televizním seriálu Jánošík, za kterou získal ocenění Zlatá obrazovka pro herce roku. Tato role mu pak na dlouhou dobu paradoxně zavřela dveře k rolím novým, protože si ho každý pamatoval jen jako Jánošíka. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Jeho pozoruhodné výkony se neomezovaly pouze na hrdinské postavy, hrál v historických dramatech i současných příbězích a patřil k oblíbeným a známým polským hercům.

Pobyt u protinožců

V osmdesátých letech se Perepeczko stáhl z polského filmového plátna, strávil totiž několik let v Austrálii, kde s několika přáteli hrál také divadlo. Odešel tam se svou manželkou Agnieszkou, s níž se seznámil už za studií a tvořili spokojený a stabilní pár. Z toho, že ji následoval do Austrálie, ale Marek nadšený nebyl. Z návratu zpět do Polska se těšil a dál pokračoval v hraní. Velmi ceněná je jeho role mafiána anebo velitele okrsku v oblíbeném polském seriálu 13 Posterunek, kde šlo o roli komediální.

Fyzická proměna

Marek Pepereczko byl velmi pohledný, vysoký a urostlý. Zajímala ho kulturistika a hodně cvičil. Na této touze se možná podepsal i jeho otec. Jak Marek říkal, jako kluk byl slaboch a hypochondr a jeho otec se rozhodl tomu udělat přítrž. Přihlásil ho do veslařského klubu, kde Marek zmužněl a zesílil. Kromě veslování začal běhat, dělal kulturistiku a hrál košíkovou.

Tato vášeň pro kulturistiku se stala významnou součástí jeho života. Jenže měl mnoho psychických problémů, které u něj začaly nad touto vášní bohužel převládat. I přesto, že na sobě Marek velmi tvrdě dřel, a to nejen profesně, ale i fyzicky, měl v životě smůlu. Při svých rolích trpěl extrémní trémou, která se odrážela ve velkých bolestech hlavy.

Na nějaký čas se dokázal srovnat, pak ale bolesti a tréma udeřily s ještě větší razancí. Bohužel je zaháněl jídlem. Ke konci života trpěl doslova obžerstvím. Neskutečně přibral a utápěl se v jídle… Až nakonec podlehl infarktu.

Zemřel 17. listopadu 2005 v Čenstochové.

Podívejte se, jak zamlada vypadal! Rozhodně to nebyl žádný slizký vrah, jak jej znají čeští diváci z detektivky Smrt stopařek.

