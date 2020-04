Smrt stopařek: Reálný příběh vraha Somory byl mnohem hrůznější než film

V roce 1979 natočil režisér Jindřich Polák psychologicky laděný kriminální film Smrt stopařek, ve kterém si role obětí zahrály Dagmar Patrasová a Jana Nagyová. Snímek byl inspirován skutečnou událostí, zobrazil však jen slabý odvar toho, co se tři roky předtím doopravdy odehrálo.

Ráno 9. srpna 1976 stály studentky Vierka a Táňa před nádražím v Trenčíně. Zmeškaly vlak do Strečna, odkud chtěly pokračovat na výlet do Vysokých Tater. Zkusily proto stopovat. Zastavil jim 32letý Miroslav Somora v náklaďáku a ochotně se nabídl, že je do Strečna sveze.

V kabině bylo dost místa na to, aby si tam dívky mohly zdřímnout. Probudila je příšerná bolest. Řidič do nich mlátil hlava nehlava utahovacím klíčem na kola, až ztratily vědomí. Poté je ubodal nožem a jednu z nich ještě znásilnil. Mrtvá těla odvezl na skládku u Valašských Klobouk, kde je přikryl vrstvou odpadků. Nakonec se odebral domů, kde ho čekala manželka s tříměsíční dcerkou.

Policie neměla s odhalením vraha mnoho práce. Místní si totiž podivně zaparkovaného náklaďáku u skládky všimli a hned po jeho odjezdu šli místo prozkoumat. Mrtvá těla dívek tak byla objevena bezprostředně po činu a policistům se dostalo i detailního popisu podezřelého vozu.

Když si pro Somoru přišli, zastihli ho akorát při čištění zakrvavené kabiny. Nekladl odpor a dvojnásobnou vraždu přiznal. Skutečnost, že byl už dříve trestaný za sexuální delikty, a dokonce uprchl z psychiatrické léčebny, mu nijak nepřilehčila. V únoru roku 1979 byl Miroslav Somora popraven.