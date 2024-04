Ptáte se, proč máte stále takovou smůlu v lásce a výběru partnera? Možná jste si už všimla, že si vybíráte stále dokola stejný typ mužů, který vám nakonec vždy zlomí srdce. Není to náhoda, protože v tom existuje určitý vzorec. Ten odhalili astrologové. Některé ženy jsou jako magnet na špatné muže.

Známe tři zrozenkyně zvěrokruhu, které by měly dát velký pozor na to, do koho se zamilují. Přesto, že se snaží z předchozích vztahů ponaučit, stejně se po nějaké době najednou objeví ve stejné situaci.

Připadají si jako v začarovaném kruhu, ze kterého nelze vystoupit. Je potřeba k tomu přistupovat jako ke špatně naučenému zlozvyku. A dobrá zpráva je, že každý zlozvyk se dá odbourat, pokud se budete snažit.

Následující ženy, že se mohou dostat konečně ven z tohoto začarovaného kruhu, pokud se zaměří na jiný typ svých nápadníků. Vyzkoušet by měly úplný opak mužů, které si doposud vybíraly.

BERAN (21. března – 19. dubna)

Dámy narozené v Beranu jsou ambiciózní a hrdé bojovnice. Možná proto mají slabost pro hodně mužné typy. Vyhledávají si na první pohled dominantní silné chlapíky. Ti mají ale často machistické sklony a řídí je jejich ego. Ve vztahu se tlučou právě jejich ega soupeřící o nadvládu.

V těchto vášnivých ženách hoří vnitřní oheň, který je motorem jejich života. Partneři tohoto typu ho ale převálcují svou energií a uhasí. Je totiž rozdíl mezi klidnou silou a labilní panovačností, kterou tito muži mají vůči těmto zrozenkyním. Pomůže jim změnit vkus a vyzkoušet opak.

Tato silná žena má jiskru, o kterou je potřeba s respektem pečovat, což dokáže chlap, který nepotřebuje být za každou cenu vítěz. Hry v našem životě občas vyhrajeme a jindy prohrajeme. Beranky potřebují muže, kteří se neberou příliš vážně a mají smysl pro humor.

BÝK (21. dubna - 21. května)

Žena zrozená v Býku je dáma, která má ráda, když se k ní muž chová jako ke královně. A mnohdy tomu tak i na začátku vztahu bývá. Ráda si užívá luxusu, když ji muž vozí v drahém autě, a večeří spolu v nejdražších restauracích. Cítí se pak šťastná, opečovaná a rozmazlovaná, jak si zaslouží.

Právě proto přitahuje muže, kteří si ji ale chtějí tímto způsobem koupit a následně ji i vlastnit. To ale není u této dámy možné, protože má ráda pocit vnitřní svobody a nesnese jakékoli omezování. Chce od života to nejlepší sousto a užívat si ho plnými doušky. Toto tempo ale nezvládá její sponzor.

Bohatství a luxus jsou totiž pouze vstupenkou k jejímu srdci. Poku jí nemohou pánové nabídnout nic víc, ztratí o ně rychle zájem a je zklamaná. Čekala totiž inteligenci, humor a smyslnou vášeň. Řešením je pro tuto ženu začít lovit i v jiných vodách, než jen v přístavu miliardářských jachet.

BLÍŽENCI (22. května - 21. června)

Svobodomyslné ženy narozené v Blížencích, jen tak někde dlouho neposedí. Rády experimentují a mění často kulisy i herce v představení svého života. Nesnáší nudu, a to je právě přivádí k tajemným a záhadným mužům. Příslib vzrušení je přivádí do vztahů s takovými jedinci.

Pokud ovšem rozšifrují záhadu daného pána a jeho tajemství je objeveno, začne se tato zrozenkyně ukrutně nudit. Jakmile není ve vzduchu příslib něčeho neobjeveného, a naopak cítí počínají stereotyp, nenápadně se začne krůček po krůčku vzdalovat pryč z tohoto vztahu.

Možná je čas přijmout i variantu, že do života trocha klidu a nudy prostě patří. Někdy není nic špatného na tom, jen tak sedět vedle sebe a být. Mluvit, ale i mlčet. Pro tyto dámy bude klíčové uvědomit si, že utíkají především samy před sebou, a pro život mohou mít partnera bez tajemství.

