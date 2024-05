Externí autor 30. 5. 2024 clock 3 minuty

Zatímco my ostatní míváme špatné dny jen občas, tyhle ženy stíhá jedna pohroma za druhou tak nějak celoživotně. A ještě ke všemu za to nemůžou. Tenhle nešťastný dar jim přisoudilo znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodily.

Říkáte jí chodící katastrofa, jelikož přitahuje karamboly jako magnet. Jednou se k pohromě připlete, jindy je sama její aktérkou. Dokáže shodit dort při svých narozeninách, nabourá půjčené auto nebo vytopí sousedy. Sice za to nemůže, ale mohla by se víc snažit, aby se do podobných obtíží nedostávala. Jenže to by se nesměla narodit v jednom z následujících znamení horoskopu:

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Ženy narozené v Beranu jsou známé svou netrpělivostí. Drží se hesla, že včera bylo pozdě a od svého okolí vyžadují rychlé odpovědi či plnění úkolů. Tahle vlastnost se pak promítá do spousty potíží a karambolů, jako jsou zbytečné hádky, nehody na silnici, pohromy v kuchyni a podobné „radosti“.

Beranka je impulzivní, nejdřív koná a pak myslí. Proto často dělá kroky, které jsou sice v jejích očích správné, a běda tomu, kdo to vidí jinak, ale zato končí velkým malérem. Nutno dodat, že je to v zásadě hodná ženská, jenže se snadno nechá pohltit svými negativními vlastnostmi a končí v módu: jedna velká katastrofa.

Milé ženy v Beranu, chtělo by to si pro příště lépe rozmyslet důsledky svých kroků a raději se smířit s tím, že někam přijdete pozdě, než vjet netrpělivě do křižovatky ve chvíli, kdy se na semaforu objevuje červená. Nemluvě o tom že spoustu trablů si ušetříte i tím, že než něco řeknete, kousnete se třikrát do jazyka a zamyslíte se nad obsahem svých slov.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Kdyby existovala škola rozhodování, ženy narozené ve znamení Ryb by ji měly absolvovat alespoň dvakrát. Tyhle nerozhodné postavy se při výběru čehokoli nakonec tak vystresují, že se ve finále rozhodnou pod velkým tlakem a pochopitelně ne dobře.

Tahle jejich vlastnost jim bohužel přináší celoživotní trauma a je důvodem celé řady problémů, do kterých se díky své nerozhodnosti dostaly. Do výčtu vlastností, které jim znepříjemňují život, patří i neustálé přemítání o tom, co by, kdyby. A víte, jak se říká, že plácání se v negativních myšlenkách přitahuje do života negativní věci? Nelze se proto divit, že Ryby trápí věčné potíže.

Rybám by rozhodně pomohlo změnit přístup k životu, nenechat se pasivně unášet na vlnách karambolů, ale vzít svůj osud pevně do svých rukou. Vsadíme se, že takový krok bude jenom ku prospěchu věci.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Žena ve Střelci představuje jeden velký chaos. Tedy ona sebe tak nevnímá, protože jí rozhodně nic neříká alespoň rámcový plán. Rozhoduje se z minuty na minutu podle svých pocitů. Takže se například v práci pohádá se šéfem a dá výpověď. Jenže ve chvíli, kdy si uvědomí, co provedla, už nebude možné vzít tenhle krok zpátky. A být bez práce, to je celkem slušný problém.

Střelkyně jsou nezávislé ženy. Mají svobodomyslného ducha a moc s tím nechtějí dělat. Minimálně po dobu, kdy jsou mladé a užívají si cestování a společenský život. V tom osobním je ale později dohání samota, které se pro své, mnohdy neortodoxní názory na vztah nedokážou zbavit.

Spoustu karambolů Střelkyním způsobuje jejich nekonzistentnost. Laicky řečeno, u ničeho nevydrží, což platí zejména o práci. Ve výsledku pak v profesní kariéře nemívají bůhvíjaké úspěchy, což jim později přijde jako životní zmar.

Zdroje: www.pinkvilla.com, www.yahoo.com