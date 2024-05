Externí autor 1. 5. 2024 clock 4 minuty

Někteří lidé jsou doslova chodící katastrofa. Také pokazíte všechno, na co sáhnete? Že se vám smůla lepí na paty ovšem nemusí souviset s vaší nešikovností, ale znamením zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili. Podívejte se, která patří k těm největším smolařům.

Neustále ztrácíte mobily, klíče, zapomínáte věci na těch nejneuvěřitelnějších místech a když nic jiného, tak si na vás odloží pták? Jinými slovy, smůla je vaše druhé jméno a nic nefunguje tak, jak byste chtěli a hlavně potřebovali.

Pravdou je, že čas od času všichni procházíme různými životními etapami, ve kterých pokazíme všechno, na co sáhneme. Jenže jsou i lidé, pro které představuje smůla každodenní součást života. Podívejte se, zda váš smolný život nesouvisí se znamením zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili.

Blíženci 22. 5. až 21. 6.

O Blížencích je známo, že jsou velmi činorodí a také zvědaví. Hnací motor pro ně představuje permanentní změna. Lidé narození v tomto znamení se nedokážou soustředit na jednu věc, natož ji udělat pořádně. Nemají totiž čas. Naopak se pustí do deseti dalších činností najednou, takže není divu, že ve spěchu občas něco pokazí.

Blíženci často mívají problém s rozhodováním. Zastaví se v určitém bodě, který jim nepřináší radost, spíš naopak, a neví, jak dál. Vlevo, nebo vpravo. Jenže, co když bude vlevo špatně. Nebo vpravo?

A tak tam stojí a rýpou se ve své smůle stokrát jinak. Svou nerozhodnost se snaží potlačit radami svých blízkých a ve výsledku žijí přání někoho jiného.

Milí Blíženci, možná by stálo za to se přestat bát a začít dělat to, po čem toužíte vy a nikoli to, co vám někdo napověděl. Vsadíme se, že pak budete mnohem šťastnější.



Rak 22. 6. až 22. 7.



Také Rakům, zdá se, není štěstěna příliš nakloněná. Důvodem je jejich až příliš velká citlivost. Lidé narození v tomto znamení jsou známí svou neustálou potřebou se o někoho starat a řešit za něj jeho problémy. Nelze se pak divit, že patří k oblíbeným kamarádům. Jenže, nalijme si čistého vína, Rakovi zkrátka tyhle pravidelné dávky negativních emocí nedělají dobře.

Ani se nelze divit, že pak přistupují k řadě věcí až moc pesimisticky. Když se něco nepovede, ať už v práci nebo v soukromí, Rak se k takovým situacím postaví se slovy – věděl jsem, že to nedopadne.

Někdy se zdá, jako by se Raci zapomněli v minulosti. Neustále přemílají co bylo a říkají si, co mohli udělat lépe. A my se ptáme, má smysl neustále se vracet k dávno odžitému?

Přece žijeme tady a teď. Berte na vědomí, milí Raci, že svým negativním postojem ovlivníte svůj život natolik, že se mu štěstí vyhne i v budoucnu obloukem. Chce to trochu optimismu.

Kozoroh 22. 12. až 20. 1.

Lidé narození ve znamení Kozoroha na sebe kladou velké nároky a také dosahují velmi dobrých výsledků. K tomu jim pomáhá i jejich ambiciózní nastavení. Možná si teď říkáte, a co tady tohle znamení dělá, vždyť má úspěch a tedy štěstí. Jenže opak je pravdou.

On totiž Kozoroh díky své ambiciózní povaze není nikdy spokojený. Jako perfekcionista špatně snáší prohry a selhání, která ho sráží na pomyslné dno. Obviňuje z nich všechny okolo, ale na sebe tak nějak zapomíná. Vždyť přece udělal všechno dobře.

No a dál už je to podobné jako v případě Raka. Kozoroh zkrátka „ví“, že nemá štěstí, i když to není tak úplně pravda. Jenže vidí jenom negativní věci, díky kterým se dostává do stále většího tlaku. A znáte to, že co si myslíme, nám vesmír pošle. Není divu, že pak přitahuje neštěstí. Takže milí Kozorozi, neberte se tak vážně a myslete na to, že nikdo nejsme dokonalí.

Zdroje: astrotalk.com, collective.world