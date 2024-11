Externí autor 21. 11. 2024 clock 3 minuty

Osud nás někdy smete v tu nejméně příznivou chvíli. Na nepěkný konec roku 2024 se mohou připravit 3 znamení zvěrokruhu, pro která bude tento čas ve znamení nedostatku peněz a smutku.

Konec roku nám všem obvykle přináší spoustu výzev. Závěr toho letošního ale bude pro tři znamení zvěrokruhu pořádnou výzvou. I když jste si nejspíš představovali klid a pohodu, budete s největší pravděpodobností přemítat, co vám osud připravil za nemilá překvapení. Ale nezoufejte, pokud se nadcházejících nepříjemných situací zhostíte s racionálním uvažováním, určitě se vám podaří je překonat.

A kteří jedinci se mají v přeneseném smyslu slova na co těšit? Podívejte se:

Blíženci ( 22. 5. - 21. 6.)

Milí Blíženci, ani si neuvědomíte, jak je to možné, ale najednou se přistihnete, že neděláte nic jiného, než řešíte všelijaká nedorozumění a zpožďující se vývoj ve vašich projektech. I přesto, že jste velmi komunikativní, držíte se jen tak tak, abyste nevybouchli. Vývoj situace vám výrazně narušuje plány a takto jste si závěr roku rozhodně nepředstavovali.

O nic lepší to není ani v profesních a osobních vztazích, které budou poznamenány nejistotou a nesprávnou interpretací. Vzhledem k nedodělaným projektům, což navíc nebude ani vaše vina, si můžete o finančním přilepšení jen nechat zdát. S tím pochopitelně souvisí i napjatá domácí atmosféra. Počítejte s tím, že se v příštích týdnech moc nezasmějete a budete obracet každou korunu. Bude to chtít více trpělivosti a víry, že se vše v dobré obrátí.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Jak se zdá, spořádanou a perfekcionistickou Pannu čekají perné chvíle. Její smysl pro pořádek a neustálou kontrolu naruší neočekávané problémy, které s sebou přinesou i finanční starosti. Stres, který jim nepříjemné situace připraví, vyvolá zdravotní potíže. A ty bude nutné urgentně řešit. V první řadě je ale dobré si uvědomit, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.

V této době se Panny budou muset oprostit od své snahy o dokonalost a raději se věnovat samy sobě a svému fyzickému i duševnímu zdraví. Dobrou radou v tomhle případě by mohl být fakt, že svět se točí i bez jejich posedlosti kontrolou všeho a všech. Pokud mu dají prostor, možná budou překvapené, kam se nakonec celá situace vyvine.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Na konci roku 2024 s Vodnáři pořádně zamávají vnitřní konflikty a vnější výzvy. Co to znamená? Že tak trochu nevědí, co se sebou. Mají před sebou spoustu úkolů, ale cosi je drží a nejsou schopni se do nich pustit. Ty nejdůležitější ještě stále nedotáhli do konce a jak to vypadá, ani nedotáhnou. Z takových neúspěchů budou hodně otřeseni. Nemluvě o tom, že se budou cítit ostatními nepochopeni a přepadne je pocit osamělosti a zmaru.

Milí Vodnáři, osud vám na konci roku uštědří lekci zvanou – naučte se trpělivosti. Někdy zkrátka i ty nejlepší nápady potřebují čas, aby uzrály. Netlačte na pilu, věnujte čas procházení jednotlivých kroků v projektech a jejich úpravě. Rovněž si neberte některé vyhrocenější situace osobně a snažte se zůstat nad věcí. Uvidíte, že se vše brzy zlepší.

zdroj: timesofindia.indiatimes.com, www.yourtango.com