Smutný konec slavné dětské hvězdy: Richarda Knotka čekala za oceánem smrt

Hledal nový a šťastnější život, místo toho ale předčasně odešel na věčnost. Těžko soudit, jak by se životní cesta Richarda Knotka odvíjela, kdyby byl zůstal v Čechách a zkusil pokračovat v herecké dráze. Jisté je, že mladý nadějný herec se zkrátka rozhodl jinak.

Richard Knotek se českým divákům zapsal do paměti jako Vláďa Karas z citlivého seriálu režiséra Ludvíka Ráži Tajemství proutěného košíku, který byl natočen podle scénáře spisovatelky Markéty Zinnerové. Ještě předtím si však zahrál ve snímku Odysseus a hvězdy, kam si ho Ráža vybral po náboru ve škole.

Vážnější role ho čekala v roce 1980, kdy byl obsazen do psychologického dramatu Dívka s mušlí. Zde hrál chlapce, který nabídne doučování dívce z rozvrácené rodiny. Tehdy mu bylo už 18 let, s hereckou kariérou se ale paradoxně loučil. Konzervatoř ho nikdy nelákala, vystudoval hotelovou školu a v roce 1982 emigroval do Spojených států.

Usadil se v Seattlu, ale navzdory své průpravě se nevěnoval ani herectví, ani hotelnictví. Dal se na podnikání v oblasti oděvního průmyslu a začal novou životní etapu, zcela nezávislou na minulosti.

Za oceánem Richard strávil dlouhých 25 let, aniž cítil potřebu vrátit se domů ke svým kořenům. Českým divákům se připomínal už jen v reprízách oblíbeného seriálu. Jeho život předčasně ukončila tragická dopravní nehoda, ke které došlo 1.srpna roku 2007 ve státě Washington. Richardovi tehdy bylo pouhých 45 let.