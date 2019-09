Smutný konec herečky Míly Myslíkové: Sekta ji obrala o poslední peníze

Míla Myslíková nebyla herečkou hlavních rolí. Těch menších ale ztvárnila úctyhodné množství a na žádnou z nich nejde zapomenout. Stala se známou tváří a vydělávala slušné peníze. Kvůli svému dobrému srdci a důvěřivosti nakonec o všechno přišla.

Ačkoli si Mílu Myslíkovou pamatujeme jako korpulentní dámu, která často hrála laskavé maminky, v mládí bývala velice atraktivní a o nápadníky nikdy neměla nouzi. Rodačka z Třebíče vystudovala JAMU a po škole nastoupila do brněnského divadla, kde potkala svého budoucího manžela Štěpána Zemánka. Manželství však skončilo krachem: Zemánek hodně pil a stával se agresivním, Míla ze stresu přišla o nenarozené dítě a s manželem se rozvedla.

Od té doby sice prošla několika vztahy, ale nikdy nešlo o nic natolik vážného, aby se znovu provdala a pokusila se opět otěhotnět. "Založením jsem samotář. A než žít s někým, s kým bych si nerozuměla, to je lepší být sama,“ říkávala herečka, která se v 70. letech zabydlela u filmu a divadelní prkna jednou provždy opustila.

Nutno dovysvětlit, že Míla se o samotě nikdy nenudila. Původně se totiž chtěla stát spisovatelkou, a tak ve volných chvílích psala knížky pro děti. Na stará kolena také vydala dva cestopisy o Finsku, které jí učarovalo. V severské zemi navíc potkala jednoho z mužů svého života a dlouhá léta si s ním dopisovala.

Sama o sobě žila velmi skromně a po ničem zvláštním netoužila. Toho často využívali její příbuzní, kteří z ní obratně tahali peníze. Co si vypůjčili, už nevrátili. Sto tisíc korun si od Míly nenávratně půjčil také jeden třebíčský podnikatel, jenž měl vydat její knížku Ta naše pohádka česká. Zbytek hereččina jmění si později přivlastnila náboženská sekta Hnutí Grálu. K té se slavná maminka z Básníků upnula kvůli potřebě duchovních hodnot, aniž by prohlédla, že se dotyčná sekta víc než o duchovno zajímá o její úspory.

Přesto ve stáří nezůstala ani zatrpklá, ani tak opuštěná, jak se o ní píše. Často ji navštěvovala důvěrná kamarádka Myrna Skálová, která o ní později prohlásila: "Míla na majetku nikdy nelpěla. Když jí dosloužila stará televize, novou si nekoupila. Věci nikdy nehromadila, co dostala, zase rozdala."

Herečka si navíc našla novou známost. S mužem, jemuž přezdívala "pan Nebeský", se pravidelně stýkala v kavárně. Spojovala je láska k divadlu a knihám a bývali by spolu jeli na dovolenou do Belgie, kdyby Mílu náhle nepostihla mrtvice. O půl roku později, v únoru 2005, tři dny před svými 72. narozeninami, Míla Myslíková vydechla naposledy. Příbuzní nechali její ostatky převézt do Polné, kde má hrob i spisovatelka Božena Němcová, která byla Míle životním vzorem.