Smutný osud Stáni z Pana Tau: Kvůli fanatické matce padla na samé dno

Stanislavu Coufalovou (55) jste mohli na televizních obrazovkách zahlédnout poprvé na začátku 70. let v jednom z dílů seriálu Pan Tau. Tenkrát jí bylo teprve sedm let a přestože se další filmové nabídky na obzoru nerýsovaly, režiséři na ni tak docela nezapomněli. O pět let později točila znovu.