Externí autor 17. 9. 2024 clock 5 minut

Již od úsvitu věku lidstvem rezonuje věčná otázka, Jaký je smysl života? Podívejte se, jak se na ni dívají znamení zvěrokruhu. Pro každého totiž smysl života znamená něco jiného. Někdo staví na první místo kariéru, jinému leží na srdci blaho ostatních. A co ti ostatní?

Pojďte se s námi vydat do mystické sféry astrologie, která nabízí jedinečný pohled na skutečnou podstatu života. Kdo se v ní najde?

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Lidé narození ve znamení Berana se rádi ujímají vedení. Umí přimět ostatní, aby je následovali a jsou přirozenými vůdci. Ze všech znamení zvěrokruhu patří k těm nejodhodlanějším. Berani milují dobrodružství a překonávání překážek. Vždy musí být ve všem první a lepší než ti před nimi. Jsou odhodlaní, motivovaní a patří mezi nejvlivnější lidi.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Pro Býka je smyslem života stabilita a budování věcí od základů. Je materiálně nastavený, daří se mu v podnikání a finančních záležitostech. Jeho krédem je obezřetnost a loajálnost. Záleží mu na životních jistotách a pracuje na tom, aby si zajistil pohodlí ve všech aspektech života. Rád podporuje i svoje nejbližší.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Blíženec si přinesl na svět zásadní úkol – sbližovat lidi. Je to neuvěřitelný společenský motýl, který dokáže propojit i zaryté nepřátele. S jeho komunikativním přístupem k životu jde ruku v ruce i zvídavost. Blížencův hlad po informacích připomíná pohádku O Otesánkovi. Neustále potřebuje nové a nové podněty. Zajímají ho novinky, rád získává zkušenosti a také se učí.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Rakovým smyslem života je láska a náklonnost. Na těchto citech je hluboce závislý. Kamkoli přijde, rozdává, ale také rád přijímá lásku, soucit a péči. Dalšími důležitými vlastnostmi, které definují jeho život, je oddanost a loajalita. Tohle empatické znamení je vždy připravené nabídnout vám rameno, na kterém se můžete do sytosti vyplakat.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Být obdivován. Tak přesně s touhle mantrou přišel na svět Lev. Musíme ale říci, že se nelze divit, protože tohle znamení oplývá obrovským charisma a je velmi dobrým vůdcem, ke kterému lidé rádi vzhlížejí. Životním palivem lvů je pozitivní pozornost, které se jim dostává od ostatních. I přes určitou sebestřednost jsou empatičtí a chtějí, aby se i druzí cítili stejně dobře jako oni.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Životném krédem Panny je udělat tento svět lepším. Proto jsou nesmírně pracovité a udělají všechno pro to, aby se jejich blízcí cítili dobře a bezpečně. Jejich problémem je, že neumí dát najevo své city, proto bývá jejich chování často mylně vykládáno. Přesto, že jsou Panny velmi starostlivé a upřímné, bývají považovány za chladné.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Váha chce mít život harmonický, vyvážený a jasný. Nesnáší hádky a vždy usiluje o to, aby všichni byli ve vzájemné pohodě a klidu. Ke správným rozhodnutím potřebují pečlivé vážení, tedy dostatek času. Ve stresu se totiž často chovají chaoticky a nerozumně a pak hasí následky. K životu potřebují, aby je lidé měli rádi i s jejich chybami a nedostatky.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Největší touhou lidí narozených ve znamení Štíra je překonat ostatní a zvítězit tam, kde oni selhali. Jakmile někdo bude chtít zpochybňovat jejich schopnosti, neváhají ho ovládnout a umlčet. A pokud nad nimi přece jenom někdo zvítězí, špatně takový posun zvládají a jejich blahosklonnost se může změnit ve zlobu a zášť.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Střelcovým smyslem života je svoboda a naprostá absence jakýchkoli překážek. Nesnáší okovy, takže ho nespoutáte, protože i ve vztahu potřebuje nezávislost. Odmítá se komukoliv zodpovídat, proto obvykle pracuje sám na sebe, aby se mohl sbalit a zmizet kdykoliv má chuť.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Tajným přáním Kozoroha je vynikat a být za to chválen. Ve škole to býval šprt, v dospělém životě ambiciózní jedinec, který pracuje, aby si zajistil dobré společenské postavení. Potřebuje se neustále posouvat, takže běda tomu, kdo by mu chtěl zabránit v dosažení jeho životních ambicí. Ostatně, takový člověk by neměl šanci, protože Kozoroh je v tomto ohledu k nezastavení.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Vodnář přišel na svět, aby ho změnil. Je to inovátor, nejchytřejší znamení zvěrokruhu, takže jejich myšlenky a vynálezy skutečně hýbou lidským bytím. Vodnář potřebuje pracovat sám na sebe, protože to mu dává větší svobodu a soběstačnost. Jenže kvůli své práci často zapomíná na své přátele, kteří ho pro jeho zdánlivý nezájem opouštějí.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Ryby žijí v jakémsi imaginárním světě, kde je všechno uspořádáno podle rybích představ. Smyslem jejich života je převést bláznivě geniální myšlenky a fantazie do reality. Bývají umělecky nadaní, takže se jim tenhle úmysl občas podaří. I přes všelijaké životní peripetie nepřestávají bojovat za svůj fantazijní vesmír.

zdroj: astrotalk.com, timesofindia.indiatimes.com