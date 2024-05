close info Pixel-Shot / Shutterstock

Externí autor 3. 5. 2024 clock 4 minuty

Filozofové, psychologové, umělci a vědci se po staletí potýkají s otázkou smyslu života. Dosud nikdo nepřišel na jednoznačnou odpověď. Vlastně je to logické, protože smyslem našeho bytí by mělo být to, co nás dělá šťastnými. Podívejte se, k jaké odpovědi směřuje vaše znamení zvěrokruhu.

Všichni jsme jedineční a při utváření osobnosti nás formuje velká škála aspektů ovlivňujících naše já. I když se vám možná na první pohled zdá, že svůj smysl života nevidíte, zkuste se ponořit do svého „já“ a najít třeba vlastnosti, které vás definují. Třeba to bude ono... Beran (21. 3. až 20. 4.) Beran je předurčen k dosahování cílů. A to nejenom těch svých, ale všech, ke kterým se nachomýtne. Lidé narození ve znamení Berana jsou značně ambiciózní a odvážní ve zvládání jakýchkoli úkolů. Doslova, rození šéfové... Býk (21. 4. až 21. 5.) Smyslem Býkova života je věrnost. Ukazuje svému okolí, že přátelství a vztahy mohou být na celý život. Tímto životním přístupem inspiruje své blízké a pomáhá jim měnit jejich životy. Blíženci (22. 5. až 21. 6.) Životní náplní Blížence je komunikace a neustálý hlad po nových informacích. Proto se často uplatní v médiích nebo v politice. To ale není vše, jelikož oplývá ještě jednou výjimečnou schopností. Vždy je dobře naladěn a pohodovou atmosféru vnáší všude tam, kam přijde. Rak (22. 6. až 22. 7.) Přítel na telefonu, vedle vás, v životě. To je Rak se svojí láskyplnou a mírnou povahou, který vás vždy vyslechne a poradí. Další jeho ambicí je plnohodnotná rodina, kterou s láskou opečovává. Lev (23. 7. až 22. 8.) Jedna věc je jasná. Lvi jsou rozené hvězdy a rozhodně se jim daří uprostřed společenských akcí, kde baví přítomné a inspirují svým sebevědomím. Pro svou motivaci, životní energii a nadšení mohou být například skvělými kouči. Panna (23. 8. až 22. 9.) V čem Panny převyšují ostatní, je organizace kohokoli a čehokoli. Panny se doslova narodily pro plánování. Je to jejich přirozená součást a tahle vlastnost je na jejich práci také vidět. Takže milé Panny, pokud hledáte smysl života, nebojte se organizovat a řídit cokoli. close Magazín Kdo má oči jako ostříž a skvělý postřeh, najde psa mezi ovcemi do 4 vteřin. Zvládne to jen 10% nejlepších video Váhy (23. 9. až 23. 10.) Životním mottem je pro Váhy harmonie a spravedlnost. Vždy se snaží napravit pošramocené vztahy a obnovit klidnou atmosféru. Váhám se rozhodně bude dařit v napomáhajících profesích. Štír (24. 10. až 22. 11.) I když to na první pohled nemusí být patrné, Štír je velmi vášnivý. Tím nemyslíme postelové hrátky, ale nadšení obecně. Pro věci, které je zajímají, se dokážou velmi nadchnout a tuhle energii použijí k dosažení cíle. Smyslem jeho života je vítězit a nic moc dalšího ho nezajímá. Střelec (23. 11. až 21. 12.) Kdo se narodil ve znamení Střelce, je duší dobrodruh a cestovatel. S lehkostí v srdci dokáže opustit každodenní život a vrhnout se do skutečného dobrodružství. Nelpí na věcech a nechává je jít, což je jeho smysl života a rovněž inspirace pro ostatní. Kozoroh (22. 12. až 20. 1.) Kozorozi dostali do vínku schopnost proplouvat profesionálním životem a plnit si své kariérní sny. Pokud tuhle svou vlastnost přetaví do motivátorské role, mohou tak napomáhat i ostatním, což je bude obzvlášť naplňovat. Vodnář (21.1. až 20. 2.) Životním posláním Vodnáře je zachovat si svou individualitu. Je jiný, plave proti proudu a bere lidi takové, jací jsou. Spravedlnost projevuje nejenom tím, že se zastane lidí, kteří stejně jako on vybočují z davu. Často žije podle hesla „žít a nechat žít“. Ryby (21. 2. až 20.3.) Zasněná rybí osobnost se umí velmi dobře vcítit do druhých lidí. Díky své schopnosti ponořit se do hlubiny lidské duše ovládá umění meditace. Pro Ryby je smyslem života najít klid i sebe sama. A tohle poselství rádi předávají druhým, třeba prostřednictvím kurzů jógy nebo jiných východních cvičení. Zdroje: www.jolie.de, www.gofeminin.de close Magazín Nejhorší tchyně se rodí v těchto čtyřech znameních. Ze života udělají peklo. Tohle doma mít nechcete!

tag Energie Panna Rodina Štír Vodnář Vztah Zvěrokruh

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor